La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Luces y sombras sobre la ex Ruta 4







El lunes aparecieron equipos municipales bacheando el trayecto que corresponde a Campana, pero los vecinos se preguntan si continuarán los trabajos. Principio de solución a la salida de los chicos de la escuela primaria y el tránsito. Un gran bache en la ex Ruta 4 a la altura de la cámara detectora de la velocidad, tiene a maltraer a los vecinos que viven por el área. En realidad, si bien es el más importante en tamaño y profundidad, se trata de uno entre varios que se encuentran en el trayecto corresponde al Partido de Campana de la ruta ex provincial transformada por la creciente urbanización en Avenida Libertador Gral. San Martín. "Veníamos –explica Sandra Pasquale- pidiendo por el bacheo de la ex Ruta 4 porque está cada vez más intransitable. Por suerte el lunes taparon el pozo gigante que estaba al lado del reductor de velocidad que se encuentra frente a la Escuela 4, y también fueron tapando diferentes pozos para el lado del Cardales Village, que será aproximadamente 1 kilómetro. Pero falta ese gran pozo frente a la cámara de seguridad, que sería a la altura del barrio Las Calandrias; y otro de gran tamaño frente al Matisse. La gente se cruza de mano para poder esquivarlos y es un peligro". Pasquale, quien es docente en la Escuela 4, señala que también sería importante determinar un circuito de acceso peatonal al edificio, "sobre todo los días de lluvia, dado que no hay veredas o los tramos donde hay, son muy precarios". Aun así, y luego de diferentes reclamos, también reconoce que desde hace un tiempo atrás, personal del destacamento policial de ex Ruta 4 se hace presente en la escuela en el horario de salida de los alumnos, a las 16:50, para manejar el tránsito y liberar de esa responsabilidad al personal docente y a los mismos padres de los alumnos.

El pozo que se encuentra a la altura del barrio Matisse. “La gente se cruza de mano para poder esquivarlos y es un peligro", cuenta Pasquale sobre los pozos de la ex Ruta 4.

Se acuerdan hace más o menos un mes fotografié los pozos de #Ruta4.

Bueno, en este país no solo los servicios aumentan también el tamaño de los pozos. CUIDADO. HOY 2 AUTOS REVENTARON LAS CUBIERTAS. Estacioné del lado de enfrente, imaginense si me paraba al lado @lapanaweb pic.twitter.com/Z7M2Bdeca3 — sandra pasquale (@samiju13) 25 de agosto de 2018

