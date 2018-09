La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Correo de Lectores

Leyendo el diario del domingo me sorprendió una nota del concejal kirchnerista Rubén Romano, quien al parecer ahora descubrió que hay una realidad que existe desde hace muchos años y que seguramente nunca vio antes, porque hasta ahora -que al parecer intenta ser candidato a intendente- estaba lejos de lo que pasaba en la ciudad. Lamentablemente hace varios años que tuve que dejar de llevar a mis nietos a la plaza 1ro de Mayo, porque la gestión Giroldi dejó crecer -sin control- una feria en el lugar. Según esta visión sesgada de Romano, parece que esta feria recién surgió ahora por la situación del país. Mentira. Ojalá, como vecino, se hubiese acordado antes de la defensa del espacio público y de que esa plaza siguiera siendo un lugar para el disfrute de las familias y no una desordenada feria. Por último, me encantaría que este concejal hablara sobre la salud en Campana, y los problemas que sufrimos todos los vecinos a la hora de tener que atendernos en la única clínica privada de la ciudad de la que él es uno de los responsables. ¿Hace alguna autocrítica sobre la pésima calidad de atención que brindan a miles de campanenses? Afortunadamente contamos con un muy buen hospital municipal que terminamos eligiendo todos, aún con obra social o prepaga. Fernando Bonemberg Argentino y Justicialista DNI 8205552



