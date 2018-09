La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Vamos Campana inició el programa "Nutriendo el futuro" en La Josefa







Ya implementa la "Súper Sopa" en el comedor Abriendo Caminos. "Trabajamos a diario para ayudar a los que más lo necesitan y buscamos alternativas para que la ayuda pueda llegar a la mayor cantidad de niños y niñas", remarcó Carla Navazzoti. El espacio ciudadano Vamos Campana inició el programa de padrinazgo "Nutriendo el futuro", implementando en distintos comedores de la ciudad la denominada "Súper Sopa", un alimento "híper nutritivo". "Trabajamos a diario para ayudar a los que más lo necesitan poniendo un gran esfuerzo, porque la falta de recursos no nos impide colaborar, sino que agudizamos el ingenio y buscamos alternativas para que la ayuda pueda llegar a la mayor cantidad de niños y niñas", remarcó Carla Navazzoti. "Pero nuestro trabajo no se trata de ayudar circunstancialmente, sacarnos la foto y dejar que aquellos que lo necesitan se la arreglen solos una vez que nos vamos. Por eso buscamos generar un programa de padrinazgo para que vecinos y vecinas puedan colaborar económicamente y así el programa pueda trascender a lo largo del tiempo", agregó. La militante peronista explicó que la "Súper sopa" es un alimento "híper nutritivo" que se implementó en primera instancia en Brasil y ahora es producido por la Universidad de Quilmes. "Con la implementación de este programa de padrinazgo para que la "Súper sopa" llegue a la mayor cantidad de comedores, buscamos en primer lugar ayudar a terminar con la desnutrición infantil en nuestro distrito y también poder lograr que los niños y niñas de nuestra ciudad adquieran los nutrientes necesarios para poder desarrollarse cognitivamente y puedan avanzar de manera equitativa en el ámbito educativo, porque sabemos que una buena alimentación es la base para la asimilación del conocimiento", sostuvo Navazzoti. En relación a la puesta en marcha del programa, la joven informó que el programa se inició con el merendero "Abriendo Caminos" del barrio La Josefa, aunque la idea es implementarlo en otros comedores. "Contamos con la participación fundamental de Silvia Sacco, con quien comenzamos a reunir los fondos para abastecer a muchos comedores. Pero queremos que el programa tenga un alcance masivo, por eso invitamos a que muchos vecinos y vecinas puedan acercarse a colaborar", señalo Navazzoti. "Existen una enorme cantidad de problemas sociales producto de la falta de empleo y de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, por lo cual la cantidad de niños y niñas que asisten a los comedores ha crecido. Pero también muchos de estos han cerrado por la imposibilidad de conseguir los recursos para sostenerlos. Entonces, ante la ausencia del Estado, somos los ciudadanos los que ocupamos ese espacio y de esta manera le damos el ejemplo a los gobernantes que ante la falta de recursos la salida no es ajustar y recortar sobre los que menos tienen, sino que gobernar, para nosotros, es pensar soluciones que mejoren la vida de todos y todas", concluyó Navazzoti sobre la tarea que llevan adelante.

