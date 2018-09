La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Primera B Nacional:

FECHA INCOMPLETA La segunda fecha de la Primera B Nacional no pudo concluir todos sus encuentros, dado que el partido entre Deportivo Morón y Almagro fue suspendido a los 29 minutos del segundo tiempo por incidentes entre simpatizantes del Gallito y la Policía. En ese momento, el Tricolor de José Ingenieros (que había derrotado a Chacarita en el debut) le ganaba 2-0 al conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta con goles de Acosta y Susvielles a los 17 y 24 minutos de la primera parte. En tanto, en el otro duelo que se jugó el lunes por la noche, Quilmes venció 2-0 como local a Los Andes con un doblete de Federico Anselmo y se recuperó de la derrota que había sufrido en el debut frente a Atlético Rafaela como visitante. En tanto, el Milrayitas perdió sus dos encuentros y quedó tres puntos por debajo de Villa Dálmine en la tabla de Promedios (más atrás están Arsenal, Defensores de Belgrano y Temperley, todos equipos que dividen por esta única temporada). Por tercera temporada consecutiva, el Violeta asoma arriba en la tabla de posiciones en el arranque del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino. Eso sí: nunca pudo conseguir tres triunfos en fila. ¿Podrá esta vez? Comenzar con el pie derecho es fundamental para ganar confianza y sumar buenos puntos cuando todos todavía se están acomodando. Por eso, este arranque de Villa Dálmine con victorias sobre Instituto de Córdoba y Temperley en el inicio del campeonato 2018/19 de la Primera B Nacional es muy importante para el Violeta, que además necesita alejarse de la zona baja de los Promedios. Sin embargo, este buen arranque no es una novedad en Campana. Ya en los dos torneos anteriores de la divisional, el equipo de nuestra ciudad había tenido comienzos muy interesantes. Incluso, más prolongados que el actual, permitiéndole estar en los primeros puestos por varias fechas. Pero este plantel que conduce Felipe De la Riva (primer DT en iniciar dos campeonatos seguidos en este ciclo de Villa Dálmine en el Nacional B) está ante una posibilidad que los anteriores no pudieron lograr: ganar los primeros tres compromisos de la temporada. Esa chance estará en juego el próximo sábado 15, cuando Villa Dálmine reciba a Mitre de Santiago del Estero (otro equipo que ganó sus primeros dos partidos) por la tercera fecha de este campeonato que este fin de semana no tendrá actividad por ser "fecha FIFA" de amistosos internacionales. HISTORIA RECIENTE Éste es el quinto campeonato consecutivo que Villa Dálmine está disputando en la Primera B Nacional. Y los arranques en cada uno de ellos han sido los siguientes: -En el Torneo 2015, ganó en su debut frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, luego cayó frente a Ferro como local y posteriormente venció a Atlético Paraná como visitante. Después, ese buen inicio se diluyó: perdió en su visita a Atlético Tucumán y empató con Guillermo Brown de Puerto Madryn e Instituto de Córdoba. -En el Transición 2016 igualó sin goles en su presentación en Mendoza frente a Independiente Rivadavia; luego perdió 1-0 con Santamarina de Tandil y después cayó en su visita a Talleres de Córdoba. Finalmente, el DT Jorge Vivaldo se fue tras caer en la quinta fecha en Puerto Madryn, sin triunfos, con dos empates y tres derrotas en su corto paso por el Violeta. -En el campeonato 2016/17, Villa Dálmine tuvo un arranque inolvidable: goleada 5-0 sobre Juventud Unida de Gualeguaychú como local; victoria 1-0 sobre Los Andes en Lomas de Zamora; empate 1-1 en Campana con Gimnasia de Jujuy y triunfos sobre Argentinos Juniors y San Martín de Tucumán para cosechar 13 de los primeros 15 puntos disputados. Increíblemente, el equipo dirigido por Walter Marchesi se desmoronaría con el correr de las fechas (sólo un triunfo en las doce presentaciones siguientes) y terminaría haciendo una pobre campaña, que es la que actualmente pone al Violeta en riesgo en los Promedios. -En el torneo 2017/18, con De la Riva como DT, Villa Dálmine disfrutó de otro comienzo bárbaro: victoria sobre Boca Unidos en Campana, derrota con Quilmes como visitante (la noche de los tres penales en contra) y después triunfos sobre Sarmiento de Junín, Gimnasia de Jujuy y Los Andes para cosechar 12 de los primeros 15 puntos en juego. Posteriormente empataría con Deportivo Riestra y vencería a Estudiantes de San Luis para estirar la cosecha a 16 puntos en siete presentaciones (76% de efectividad). -Ahora, en el campeonato 2018/19 ha iniciado con dos triunfos consecutivos (Instituto como local y Temperley como visitante) y está ante la posibilidad de conseguir algo que nunca pudo en estos años: tres victorias en fila en las primeras tres fechas.

