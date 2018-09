La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Liga Campanense:

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Femenino











Superó 6-0 a Mega Jrs y logró su séptima victoria consecutiva. El pasado sábado en la cancha de El Pino se disputó la octava fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y en ese escenario, Juventud Unida ratificó su condición de líder al vencer 6-0 a Mega Juniors para conseguir su séptima victoria en siete presentaciones. En tanto, Lechuga "B" superó 1-0 a Otamendi FC y pegó el salto a la segunda posición, aprovechando que Lechuga "A" no pasó del empate sin goles frente a Leones Azules. Además, Desamparados FC logró su segunda victoria del campeonato al derrotar 2-1 a Defensores de La Esperanza, único equipo que todavía no ha podido sumar en este certamen. La próxima jornada de este campeonato tendrá los siguientes encuentros: Juventud Unida vs Lechuga "A", Leones Azules vs Otamendi; Lechuga "B" vs Defensores de La Esperanza; y La Josefa vs Mega Juniors. Quedará libre Desamparados FC.

LAS CHICAS DE LEONES AZULES IGUALARON SIN GOLES ANTE LECHUGA "A".



Liga Campanense:

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Femenino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: