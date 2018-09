La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Biorretroalimentación (parte 2 y final)

La biorretroalimentación es una técnica que sirve para aprender a controlar las funciones corporales, como la frecuencia cardíaca. La biorretroalimentación consiste en conectar sensores eléctricos para recibir información (retroalimentación) sobre tu cuerpo (bio). Esta retroalimentación ayuda a que te enfoques en los cambios sutiles que tu cuerpo necesita, como relajar ciertos músculos, para lograr los resultados deseados (aliviar el dolor, por ejemplo). En resumen, la biorretroalimentación permite controlar el cuerpo con la mente, generalmente para recuperarse de una enfermedad o mejorar el rendimiento físico. Para qué sirve La biorretroalimentación, también llamada «instrucción sobre biorretroalimentación», sirve para ayudar a controlar muchos problemas de salud física y mental, como: Ansiedad o estrés, Asma, Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), Efectos secundarios de la quimioterapia, Dolor crónico, Estreñimiento, Incontinencia fecal, Fibromialgia, Dolor de cabeza, Presión arterial alta, Síndrome del colon irritable, Mareo por movimiento, Enfermedad de Raynaud, Zumbido de oídos (tinnitus), Accidente cerebrovascular, Trastorno de la articulación temporomandibular, Incontinencia urinaria La biorretroalimentación atrae a las personas por diversos motivos: No es invasiva, Puede reducir o eliminar la necesidad de medicamentos, Puede ser un tratamiento alternativo para las personas que no toleran los medicamentos, Puede ser una opción cuando los medicamentos no surten efecto, Puede ser una alternativa a los medicamentos para algunas enfermedades durante el embarazo, Ayuda a las personas a asumir la responsabilidad de su salud Riesgos Por lo general, la biorretroalimentación es segura, aunque puede no ser adecuada para todos. Nunca dejes de consultar con tu médico en primer lugar. Cómo prepararse La biorretroalimentación no necesita ninguna preparación especial. Para encontrar un terapeuta de biorretroalimentación, pídele al médico o a otro profesional de salud con conocimientos sobre terapia de biorretroalimentación que te recomiende a alguien que tenga experiencia en el tratamiento de tu trastorno. Muchos terapeutas de biorretroalimentación cuentan con licencia en otra área del cuidado de la salud, como enfermería o fisioterapia, y podrían trabajar bajo la orientación de un médico. Las leyes estatales que regulan a los profesionales de biorretroalimentación varían. Algunos terapeutas de biorretroalimentación optan por certificarse para demostrar que están más capacitados y su experiencia en la práctica. Antes de comenzar un tratamiento de biorretroalimentación, pregunta al posible terapeuta lo siguiente: ¿Tiene usted licencia, certificado o registro profesional?, ¿Cómo se capacitó y cuál es su experiencia?, ¿Tiene experiencia en proveer retroalimentación para mi afección?, ¿Cuántas sesiones de biorretroalimentación cree que necesitaré?, ¿Cuál es el costo y lo cubre el seguro médico?, ¿Puede proporcionarme una lista de referencias? Lo que puedes esperar Durante el procedimiento. Durante la sesión de biorretroalimentación, el terapeuta te conecta sensores en distintas partes del cuerpo para controlar el estado fisiológico de tu cuerpo, como las ondas cerebrales, la temperatura de la piel, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca y la respiración. Luego, se te devuelve esa información a través de señales, como un pitido o una luz parpadeante. La retroalimentación te ayuda a modificar o controlar las reacciones fisiológicas de tu cuerpo porque te cambia la mentalidad, las emociones o el comportamiento. Eso, a su vez, puede ayudar a tratar la afección para la cual necesitabas tratamiento. Por ejemplo, la biorretroalimentación puede precisar los músculos que se tensionan para provocar dolor de cabeza. Luego, aprendes cómo lograr cambios físicos positivos en tu cuerpo, como relajar esos músculos específicos, para reducir el dolor. El objetivo fundamental de la biorretroalimentación es que aprendas a usar esas técnicas en casa y por tu cuenta. Resultados Si la biorretroalimentación surte efecto contigo, podría ayudarte a controlar los síntomas de tu afección o a reducir la cantidad de medicamentos que tomas. En última instancia, podrás practicar por tu cuenta las técnicas de biorretroalimentación aprendidas, aunque posiblemente debas continuar con el tratamiento normal para tu afección. Ten en cuenta que aprender biorretroalimentación puede tomar tiempo y, si no la cubre el seguro médico, puede ser costosa.

