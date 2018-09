La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Pedro Milla va por todo









UN GREMIO A REVITALIZAR El verdadero desafío que Milla tiene por delante tal vez no sea ganar las elecciones internas de la Federación sino revitalizar la institución tras la gestión de Alberto Roberti, quien en marzo -dos meses antes de fallecer - había sido desplazado de su silla en la Secretaría General, envuelto en causas judiciales por corrupción. En diálogo con LAD, Milla adelantaba por ese entonces cuáles serían sus prioridades de llegar a ocupar el liderazgo de la Federación. Aseguró que "en primer lugar" el objetivo sería "reflotar la obra social, que tiene 160 millones de pesos de déficit". La Federación también debería conformar "un cuerpo (de representantes paritarios) que esté a la altura de las circunstancias", y trabajar además para recuperar la mutual, la fundación y las demás entidades sindicales. Al mismo tiempo, reconoció que "una vez ordenada" la institución, el plan sería reunificar a los petroleros de todo el país con la reintegración de los afiliados de yacimientos del sur. "Ese es un objetivo personal por el que pelearé sea cual sea el puesto que ocupe más adelante", afirmaba en marzo Milla. La Federación Petrolera nacional adelanta sus elecciones y la candidatura como Secretario General del líder de los petroleros regionales fue anunciada ayer por la agrupación "13 de diciembre". Será lanzada mañana con un acto en el Club San Lorenzo. Campana podría tener a uno de sus referentes metiéndose en el primer plano del gremialismo nacional. Ayer se conoció la noticia que la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles adelantaría sus elecciones, lo que motivó el rápido anunció de la candidatura a secretario general de Pedro Milla, líder de los petroleros locales, por parte de la agrupación "13 de diciembre". La comisión directiva de la Federación, entidad golpeada por los desmanejos del fallecido gremialista y diputado nacional Alberto Roberti, manifestó en las últimas horas su voluntad de adelantar el proceso eleccionario y elegir una nueva conducción, hoy bajo el interinato de Julio Miranda. El llamamiento debe ser todavía convalidado por autoridades ministeriales y la Justicia, pero desde Campana confían no solo en su concreción sino también en la elección de Milla como nuevo secretario general. "Hemos coincidido en que el mejor hombre para poder sacar adelante la Federación es el compañero Pedro Milla", expresó este miércoles Daniel Ibarra, secretario gremial del Sindicato Petrolero local y referente de la "13 de diciembre", en una conferencia de prensa organizada en la sede sindical de calle Moreno. "Nosotros queremos que nuestra Federación, que en algún momento tuvo una de las mejores obras sociales del país, vuelva a ser lo que fue. Y entendemos que la mejor persona y hombre para poder cubrir la Secretaría General y reflejar lo que se llevó adelante en nuestra ciudad es Pedro Milla", remarcó. Y aseguró que "el consenso que Pedro tiene dentro de la Federación es mayoritario". El posible ascenso de Milla a la cabecera de una de las organizaciones sindicales más poderosas de Argentina sin duda afectaría el equilibrio de fuerzas dentro del gremialismo regional. Consultado por el impacto que tendría la asunción del petrolero como secretario a nivel nacional de su Federación, Ibarra destacó que Milla ya es "reconocido gremial y políticamente" en la ciudad. "No nos olvidemos que también fue concejal, es militante del Partido Justicialista, fue su presidente hasta hace unos meses atrás y logró mantener su unidad. Pedro es una persona que en su momento tuvo la posibilidad de encausar su carrera en la política y, a mi entender y en el de la agrupación, hoy podría ser intendente de la ciudad. Pero su vocación está dentro de lo que es el gremialismo", sostuvo el secretario gremial. Sin embargo, dejó abierta la puerta para un posible retorno a la arena partidaria: "No descartemos que en un futuro pueda volver a intervenir en política. Quién lo dice, en política no hay nada escrito. Y Pedro tiene impronta, voluntad y no se cansa nunca". El lanzamiento oficial de la candidatura de Milla será mañana a las 20 horas en el Club San Lorenzo.

