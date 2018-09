La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Memoria y presente









Taty Almeida, integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, pasó por el Instituto 15. Presentó un libro de poemas de su hijo desaparecido y habló sobre su mirada de la realidad. Escoltada por integrantes de la murga Carumbé, y al grito de "Madres de la plaza, el pueblo las abraza", ayer por la tarde Taty Almeida ingresó al hall del Instituto 15, que se encontraba repleto de estudiantes, profesores y vecinos en general quienes la esperaban para escuchar su mensaje y testimonio de vida. Taty llegó a Campana a través de las gestiones de Nelson Capdepón, Director de la carrera de Gestión Cultural; quien articuló la iniciativa con Pino Cominguez, referente regional del Centro de Estudios Sociales y Culturales "Azucena Villaflor", con la idea de presentar el libro "Alejandro por siempre… Amor", una compilación de poemas de Alejandro Almeida, hijo de Taty que a la edad de 20 años fuera secuestrado por la Tripe A, en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. "Cuando se lo llevaron, encontré una agenda telefónica y en las últimas 24 páginas había 24 poemas escritos por él. Hoy son parte de este libro, que además lleva un CD donde los recitan amigos tales como Joan Manual Serrat, Alfredo Alcón, o Eduardo Galeano, entre otros", comentó a integrante de Madres de Plaza de Mayo. Además, Almeida dijo que con el libro se le hacía un reconocimiento a su hijo Alejandro, pero que en él están los 30 mil. "Nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia con un pañuelo en la cabeza. Docencia por la vida", dijo Taty quien además es docente jubilada y en ese sentido agregó: "Veo una situación lamentable, y un ensañamiento con la educación pública", aunque se mostró esperanzada frente a la última marcha realizada en CABA la semana pasada: "No pude ir porque hacía mucho frío y yo ya acumulo mucha juventud. Pero al ver la movilización por la televisión, lloré de ver a tantos jóvenes y no tan jóvenes con esa militancia, compromiso y compañerismo. Ahí está la esperanza. Hay que poner el cuerpo, tomar la calle, no quedarse en la casa y comprometerse". Almeida también tuvo duras palabras con el presidente Macri. "Luego de haber pasado 12 años, primero con un presidente que fue el primero que nos escuchó. Todos nos recibían, pero nadie nos escuchaba. Fue el primer presidente que tomó a los Derechos Humanos como política de estado: así se anularon las leyes de punto final y obediencia de vida y así se pudo empezar a juzgar a los genocidas y a sus cómplices. Lamentablemente desde que está ahora Macri es una cosa impensada que en un gobierno constitucional hayamos retrocedido 40 años y empezar a gritar aparición con vida por Santiago Maldonado. Es insólito que haya presos políticos como Milagro Salas y tantos otros. Represión, que no haya libertad de prensa… Por eso es tan importante esa resistencia que estamos teniendo. Cada vez somos más los que resistimos pacíficamente bajo las consignas Memoria, Verdad y Justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. (…) Apenas asumió Macri dijo que éramos todos un curro. Insulta a nuestros hijos, a la memoria de nuestros hijos. Cuando dijo eso, como otras tantas barbaridades, ¿no tendrá un espejo enfrente a sí se lo dice el mismo? Curro es él, lo demuestra día a día. Lo tomamos como de quien viene. Nos quieren agraviar y no nos importa. Las madres y las abuelas, de heróicas nada. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo en circunstancias muy especiales. El objetivo es la memoria. Permanentemente. Mientras podamos, a pesar de los bastones, las sillas de rueda, las locas de la plaza seguimos de pie y lo vamos a seguir estando. Porque somos memoria viva. Y un pueblo que pierde la memoria corre el peligro de repetir sus peores errores", concluyó.

