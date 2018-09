Ocurrió ayer por la tarde. Transportaba papel y cartón prensado. No hubo heridos. El acoplado de un camión de la empresa Amitrac terminó volcado a un costado de la rotonda de Las Acacias en un accidente ocurrido ayer por la tarde que alteró la normal circulación por ese sector de nuestra ciudad. Según trascendió, el incidente ocurrió cuando el vehículo estaba completando el giro para seguir su camino por Ruta 6 en dirección a Zárate. Fue entonces que se le desprendió el perno que mantenía unido al acoplado que transportaba papel y cartón prensado que fue contenido por las lonas. A pesar de lo llamativo que resultó el accidente, no se registraron heridos. Igualmente, en el lugar se hicieron presentes móviles y personal del Comando de Patrulla de la Policía Bonaerense, de Defensa Civil y de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.

EL ACOPLADO, VOLCADO A UN COSTADO DE LA ROTONDA.

#Adelanto vuelco de un acoplado cargado de fardos de papel y cartón en la rotonda de Las Acacias, tras una maniobra retomando Ruta 6 hacia Zárate se le desprendió el enganche, el camión no sufrió daños, ni afectó a otros vehículos, señalizó Defensa Civil, Comando y Transito pic.twitter.com/yWSYCPLGFR — (@dantrila) 5 de septiembre de 2018

Un camión volcó su acoplado en la rotonda de Las Acacias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: