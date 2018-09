La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Una odisea:

Los márgenes dependen de la capacidad del vehículo y el combustible elegido. Tras los últimos aumentos, entre la súper más barata y la premium más cara hay más de $10 de diferencia. En nuestra ciudad los valores superan a los de Capital Federal en un 10%. Tras la fuerte devaluación del peso de la semana pasada, los aumentos en los combustibles no se hicieron esperar con subas de hasta el 12% según la compañía petrolera. Ante esa situación, La Auténtica Defensa relevó las pizarras de las tres principales estaciones de servicio en nuestra ciudad para comparar valores. Y como viene sucediendo en los últimos tiempos, YPF posee los valores más bajos, mientras que Shell mantiene los más elevados. Así, llenar el tanque de nafta del auto en Campana puede variar entre $1.280 y $2.582 según el modelo del vehículo (por la capacidad de carga del tanque) y el tipo de combustible elegido. Por ejemplo: un Chery QQ, cuyo tanque almacena 35 litros, podría llenarse con $1.280 si se carga Súper en YPF. En tanto, para completar un tanque de 55 litros (como el de un VW Vento) con Premium en la estación de servicios de Shell se necesitarían $2.582,8. Esta diferencia se debe a que entre la nafta Súper más barata ($36,58 en YPF) y la Premium más cara ($46,96 en Shell) existen más de 10 pesos de diferencia por litro ($10,38). Sin embargo, el consumo de naftas premiums viene decayendo. En agosto, un informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) reveló que el expendio de este tipo de combustible refleja una "paulatina retracción" en su participación en el mercado. Y es entendible: al momento de llenar el tanque, la diferencia entre cargar súper o Premium en un auto con capacidad para 50 litros puede estar entre los $350 y $400 según la estación de servicio elegida. Anteriormente, el valor de la Premium era un 13% superior al de la Súper; y actualmente es del 19%. CAMPANA VS CABA A partir de los últimos aumentos y la actualización de pizarras tanto en la Ciudad de Buenos Aires y Campana, volvió a notarse la diferencia que existe en el valor de litro: en una YPF de Capital Federal, la nafta Súper llegó ahora a $33,23. O sea: $3,35 menos que en nuestra ciudad. Esa diferencia que ronda el 10% se puede apreciar en los distintos tipos de combustibles y en las diferentes marcas. ¿MÁS AUMENTOS? El aumento de los combustibles en lo que va del año supera ya el 40%. Sin embargo, ese porcentaje seguiría creciendo en los próximos meses, empujado principalmente por la suba del dólar. "El valor del dólar incide directamente en el precio de los combustibles", explica el Secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos. De todas maneras aclaró que ese valor aún no está definido "porque a los precios los fijan las petroleras" y no los distribuidores que trasladan esos valores al público En tanto, Gabriel Bornoroni, vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, señaló que "con un dólar a 40 pesos, el atraso cambiario en los combustibles es de alrededor del 30%". Además, a partir de septiembre comenzó a regir la suba del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) que fija la AFDIP y también un alza de los biocombustibles, una de las materias primas con las que se hacen las naftas y cuyo valor lo fija ahora la Secretaría de Energía.

EN NUESTRA CIUDAD, LOS PRECIOS MÀS ALTOS LOS SIGUE TENIENDO LA ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL.







