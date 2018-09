La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Nueva sesión del Consejo Urbanístico Ambiental







Si bien no hubo quórum por la falta de integrantes, se presentaron dos importantes proyectos para el Parque Los Libertadores y la Compañía de Fósforos. El Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) tuvo este martes su reunión de septiembre en la que analizaron dos importantes proyectos para encarar diversos cambios de zonificación. Durante la sesión, el presidente de Bautec y representante de CMP, Luis Oyuela, y su equipo, presentaron un importante proyecto para el futuro Parque Los Libertadores. Asimismo, los arquitectos Ignacio Marciano y Adrián Saracco exhibieron un plan para ejecutar en la Compañía de Fósforo. De la reunión participaron el presidente del HCD, Sergio Roses; el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente, Sergio Agostinelli; la directora General de Planeamiento, Obras Particulares y Catastro, Mariela Heise; la concejal de UV Más Campana Rosa Funes; representantes del Colegio de Arquitectos, Colegio de Martilleros; de la CUCEI, la Universidad de Luján, Unión Industrial Campana y del Departamento Ejecutivo. Por la ausencia de algunos integrantes del CUA, entre ellos los concejales del Frente para la Victoria y Frente Renovador, no hubo quórum, por lo que no se pudieron tratar y aprobar todos los puntos de la orden del día. Al respecto, desde el bloque Cambiemos cuestionaron a sus pares de la oposición ausentes: "Exigieron que se active el CUA y solicitaron tener mayor participación y, cuando tienen el espacio no lo aprovechan y no asisten, dejando en evidencia la falta de compromiso que tienen", señalaron. Por último, indicaron: "Las actitudes con las que se manejan marcan una clara contradicción, porque no es la primera vez que faltan, ya van tres sesiones que no contamos con ellos".

Concejales y representantes de distintas entidades también participaron de la sesión.



