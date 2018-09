La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Primera D:

Será desde las 15.30 horas en cancha de Juventud Unida, con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. La programación de la segunda fecha de la Primera D ya devuelve una lamentable tradición de los últimos años en la menor de las divisionales del Ascenso: incertidumbre y encuentros pautados "entre semana", además de equipos cuyas localías van rotando por diferentes escenarios. En Puerto Nuevo pasaron en los últimos días por esta situación. Es que su partido como visitante frente a Central Ballester fue programado inicialmente para el lunes, pero luego adelantado al fin de semana. Así, el Auriazul enfrentará a Central Ballester este sábado a las 15.30 horas con arbitraje de Edgardo Kopanchuk y en cancha de Juventud Unida. Será uno de cuatro encuentros de esta fecha que se disputen en estadios no propios. Es que Muñiz recibirá a Juventud Unida en cancha de Belgrano de Zárate; Deportivo Paraguayo se presentará como local en cancha de Liniers; y Yupanqui lo hará en la de Lugano. Sin embargo, lo que más preocupa en la divisional es que nuevamente la mayoría de los partidos de la fecha fueron programados en "día de semana": cuatro de los siete cotejos de esta segunda fecha se jugarán el lunes, con las dificultades que ello conlleva para jugadores, entrenadores y dirigentes de estructuras amateurs. POR EL PRIMER TRIUNFO Puerto Nuevo visitará a Central Ballester con la ilusión de conseguir su primera victoria del campeonato, luego de igualar 1-1 como local frente a Atlas en el debut. Claro está: no será un compromiso sencillo para el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina. El Canalla fue un equipo protagonista el torneo pasado y en esta temporada comenzó de gran manera, con un triunfo 1-0 como visitante sobre Argentino de Rosario. Para este compromiso, la dupla técnica del Auriazul realizará hoy un ensayo futbolístico en el que comenzará a definir la alineación para el sábado, esperando poder contar con Mauricio Ruiz y Diego Pertossi, quienes el sábado pasado terminaron con molestias físicas. TERMINÓ LA PRIMERA La primera fecha de la Primera D culminó el martes con la victoria de Claypole por 1-0 sobre Deportivo Paraguayo; y el triunfo de Liniers por 2-1 sobre Defensores de Cambaceres. El resto de los resultados: Juventud Unida 1-0 Real Pilar; Puerto Nuevo 1-1 Atlas; Argentino (R) 0-1 Central Ballester; Atlético Lugano 1-1 Yupanqui; y Argentino (M) 0-1 Muñiz.



El auriazul igualó con Atlas en su debut. PRIMERA D - FECHA 2 SÁBADO - 15.30 horas: Central Ballester vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk DOMINGO - 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Argentino (R) / Juan Pablo Loustau - 15.30 horas: Atlas vs Argentino de Merlo / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Real Pilar vs Claypole / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Muñiz vs Juventud Unida / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Centro Español / Alejandro Porticella - 15.30 horas: Yupanqui vs Liniers / Juan Pablo Battaglia

