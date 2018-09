La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Breves: Polideportivas







70 AÑOS DESPUÉS: la Selección Femenina de Básquet se consagró campeona sudamericana.- SELECCIÓN ARGENTINA: el entrenador interino Lionel Scaloni ya tendría definida la alineación para el amistoso de este viernes.- PEKERMAN DEJÓ COLOMBIA: el entrenador argentino confirmó que no continuará al frente de la Selección de ese país.- GOL DE ADRIÁN MARTÍNEZ: el delantero campanense marcó el 2-0 con el que Sol de América venció a Pilcomayo por la Copa de Paraguay.- PRIMERA B METRO: finalizó la cuarta fecha.- PRIMERA C: la tercera fecha culminó el martes.- OTRA VEZ CON NADAL: el español será el rival de Juan Martín Del Potro en las semifinales del US Open.- SELECCIÓN ARGENTINA Con Lautaro Martínez ya desafectado y Mauro Icardi "tocado", el entrenador interino Lionel Scaloni ya tendría definida la alineación titular para el amistoso que Argentina disputará este viernes frente a Guatemala en Los Ángeles. Los once elegidos serían: Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo "Pity" Martínez. La idea de Scaloni es darles oportunidades a todos los convocados, por lo que se estima que para el partido frente a Colombia del martes cambiarìa por completo al alineaciòn. PEKERMAN DEJÓ COLOMBIA Después de un ciclo de seis años, en los que dirigió a Colombia en dos Copas del Mundo (fue 5º en Brasil 2014), el entrenador argentino José Néstor Pekerman confirmó que no continuará al frente de la Selección de ese país. Tras la salida de Jorge Sampaoli, su nombre sonó en la AFA para ocupar diferentes cargos en la estructura del Seleccionado Argentino. GOL DE ADRIÁN MARTÍNEZ El delantero campanense Adrián Martínez marcó el 2-0 con el que Sol de América venció a Pilcomayo por la Copa de Paraguay. El ex jugador de Defensores Unidos y Atlanta convirtió a los 45 minutos del segundo tiempo tras dejar en el camino a un defensor rival y sacar un violento remate de zurda desde afuera del área. PRIMERA B METRO El martes por la noche finalizó la cuarta fecha con la victoria de Deportivo Riestra 1-0 como visitante sobre Atlanta con un polémico arbitraje de Lucas Comesaña. De esta manera, Riestra alcanzó en la cima a UAI Urquiza (son líderes con 10 puntos), mientras que Atlanta quedó como escolta junto a Estudiantes y Almirante Brown (todos con 9 unidades). PRIMERA C La tercera fecha de la Primera C culminó el martes con el triunfo como local de Berazategui por 1-0 sobre San Martín de Burzaco. En esta categoría, el líder es el ascendido Victoriano Arenas (que tiene al campanense Tadeo MacIntyre en su plantel), que ganó sus tres compromisos y cuenta con puntaje ideal. Deportivo Aremnio, Villa San Carlos y Berazategui son escoltas con 7 unidades. OTRA VEZ CON NADAL Por segundo año consecutivo, el español Rafael Nadal será el rival de Juan Martín Del Potro en las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. En la noche del miércoles, el actual Nº 1 del mundo superó una verdadera batalla frente al austríaco Dominic Thiem en cinco sets: 0-6, 6-4,7-5, 6-7 y 7-6. La semifinal que se disputará mañana viernes a las 17 horas será el 17º enfrentamiento entre Del Potro y Nadal, quien comanda el historial con 11 victorias, contra 5 del argentino. Este año ya se encontraron en las semifinales de Roland Garros y en los Cuartos de Final de Wimbledon, pero en ambas ocasiones festejó el español. 70 AÑOS DESPUÉS La Selección Femenina de Básquet se consagró campeona sudamericana después de 70 años sin poder lograrlo. Fue el miércoles por la noche en Colombia, donde "Las Gigantes" superaron en la final a Brasil por 65-64 para conquistar el título y cortarle a Brasil una racha de 16 campeonatos sudamericanos consecutivos.



Breves: Polideportivas

