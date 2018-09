La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/sep/2018 Breves: Noticias de Actualidad







INDUSTRIA DESPLOMADA: la actividad industrial registró en julio una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017.- IMPUTAN A MACRI: por firmar un acuerdo con FMI tras haber pasado por alto al Congreso de la Nación.- UNA REUNIÓN "MUY BUENA": Nicolás Dujovne aseguró desde Washington que la reunión que mantuvo con Lagarde fue "muy buena".- ABRAZO POR SALUD: trabajadores realizaron un "abrazo" al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.- BAJÓ EL DÓLAR: cayó 44 centavos a $ 39,25, según el promedio de la entidad monetaria. IMPUTAN A MACRI El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al firmar un acuerdo con FMI tras haber pasado por alto al Congreso de la Nación. La denuncia que originó la denuncia fue hecha por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitados por una ley que lo autorice a partir de haberle dado intervención previa al Congreso de la Nación. UNA REUNIÓN "MUY BUENA" El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró desde Washington que la reunión que mantuvo el martes con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, fue "muy buena", aunque evitó ofrecer precisiones sobre los desembolsos pedidos por la Argentina y los términos de la renegociación. En conferencia de prensa, el funcionario subrayó: "Hemos hecho avances, el objetivo común es llegar a un acuerdo rápido. Fue muy buena la reunión". Sobre los desembolsos pedidos por la Argentina, indicó: "No puedo dar tiempos, pretendemos que sea votado en la segunda mitad de septiembre". ABRAZO POR SALUD Trabajadores de distintas áreas de la salud, organizaciones sociales y pacientes realizaron ayer un "abrazo" al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para rechazar la transformación de la cartera sanitaria en una secretaría dependiente de Desarrollo Social. La movilización fue convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), UPCN y ATE, entre otros gremios, organizaciones sociales y de pacientes que integran el "Movimiento por el Derecho a la Salud". BAJÓ EL DÓLAR Por primera vez en mucho tiempo, el BCRA salió a vender reservas en el mercado en forma directa y logró bajar el precio del dólar, que cayó 44 centavos a $ 39,25, según el promedio de la entidad monetaria. Así, después de haber avanzado 70 centavos el martes, ayer registró la primera baja de la semana. INDUSTRIA DESPLOMADA La actividad industrial registró en julio una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el acumulado de los primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial (EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que no se registra una variación interanual.



