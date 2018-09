La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 Clases abiertas en el centro de la ciudad contra la política educativa del Gobierno nacional







Fueron llevadas adelante por estudiantes, docentes y personal auxiliar de la UNLu Campana y el Instituto de Formación Docente Nº15. Decenas de estudiantes, docentes y no docentes del Centro Regional Campana de la Unidad Nacional de Luján y del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº15 desarrollaron ayer una serie de clases abiertas frente a la explanada municipal para manifestar su rechazo a las políticas educativas del Gobierno que conduce Mauricio Macri. "Hoy se convocó a una asamblea inter centros de estudiantes y claustros, que no solamente reúne a estudiantes sino también a docentes y no docentes, que busca que nos pongamos en marcha y a profundizar la organización en base al ajuste y al vaciamiento del Estado que se está produciendo y agudizando", explicó Rodrigo Pinto, del Centro de Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UNLu. Profesores de distintas cátedras brindaron clases abiertas sobre "neolibera-lismo" y el "ajuste que sufre la educación pública", señaló el joven. La calle fue cortada, agregó, para "visibilizarnos, mostrarnos y salir del aislamiento de las redes sociales". Por su parte, Candela Bravo, del PTS y en representación de la Secretaría de la Mujer del centro estudiantil del Instituto 15, criticó que "todos los días se destina millonadas de dólares para pagar una deuda fraudulenta, la de la dictadura y Franco Macri, cuando ese dinero podría ir tranquilamente a educación y a salud pública". "Desde nuestra agrupación, y en nombre de los estudiantes del 15, apoyamos la lucha de los docentes universitarios y nos ponemos a la cabeza de la organización de los estudiantes de Campana para dar esta pelea", expresó. Una caída "sin piso" Matías Martínez Reina, profesor de la carrera de Trabajo Social e integrante del gremio docente Adunlu, manifestó que "la caída del salario docente no ha tenido piso", por lo que consideró "insuficiente" la última propuesta salarial oficial, que prevé una suba de entre el 24 y el 26 por ciento y que fue aceptada por algunos de los sindicatos. "El ofrecimiento era muy inferior a los que necesitamos para llegar a fin de mes", explicó en ese sentido el docente de Adunlu, sindicato que forma parte de la Conadu Histórica, uno de las entidades que rechazó el acuerdo. Además, señaló que "el desfinanciamiento no solo afecta al salario, sino lo que se destina a investigación, becas estudiantiles, insumos y toda la mantención de los edificios". En tanto, su colega Liliana Carrasco acusó al Gobierno nacional de llevar adelante "un mecanismo de desgaste" que dilata la negociación y entorpece el diálogo. Y consideró que actividades como las clases abiertas de ayer sirven para "no fragmentarnos y participar", como así también para "seguir generando los espacios para que nuestras compañeros y compañeras puedan expresarse".

La comunidad universitaria de la UNLu y del Instituto 15 en plena clase abierta frente al Municipio





Clases abiertas frente a la explanada municipal para manifestar su rechazo a las políticas educativas del Gobierno nacional



Clases abiertas en el centro de la ciudad contra la política educativa del Gobierno nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: