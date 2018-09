Manifestación para reclamar aumentos en planes sociales, jubilaciones y el SMVM

P U B L I C



Fue una acción de movimientos sociales en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes distritos del país, quienes presentaron petitorios en las distintas oficinas de ANSES. En nuestra ciudad, la marcha fue encabezada por el Movimiento Evita y la CTEP. El Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otras organizaciones sociales realizaron ayer una multitudinaria marcha a la sede porteña de ANSES, que tuvo su correlato en todas las oficinas de ese organismo del país. Y nuestra ciudad no fue la excepción: así, una columna de varias decenas de personas marchó ayer por la mañana por la avenida Mitre hasta llegar a la UDAI Campana, ubicada entre las calles Las Heras y Balcarce. Allí realizaron con un corte temporal del tránsito, con bombos y banderas, mientras entregaron un petitorio que entre otros reclamos solicitaba un aumento del 100% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), un aumento de emergencia para jubilados y pensionados y una suba del Salario Mínimo Vital y Móvil a 20.000 pesos y de todos los planes sociales a 10.000 pesos. "Esto no da para más, a la gente no le alcanza. Todo aumenta y se ve en las góndolas todos los días. Es mentira que el aumento del dólar no afecta a los pobres, porque cada centavo que sube va a la góndola", remarcó Rodolfo Herrera, representante del Movimiento Evita Campana, en diálogo con LAD durante la manifestación frente a la oficina local de ANSES. A su vez, señaló que el "refuerzo" de $1.200 y $1.500 de las asignaciones sociales que anunció el Presidente Mauricio Macri el pasado lunes para los últimos cuatro meses del año "fue un arreglo que se firmó en junio" con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. "Se dio cuando se mencionaba que la inflación anual iba a ser del 20%, pero ahora se habla de un 42%. Así que esos montos se licúan y por eso estamos pidiendo que dupliquen ese aumento porque la inflación se duplicó", agregó. En nuestra ciudad, el Jefe de la UDAI Campana de ANSES, Mariano Raineri, recibió el petitorio y a referentes de la manifestación, con quienes mantuvo un encuentro dentro de la oficina local. Una vez culminada esa reunión, en la que se expuso el planteo de las organizaciones sociales, la movilización local se desconcentró y se liberó la zona.

Organizaciones sociales se manifestaron al unisono en diversos puntos del pais frente a las oficinas de Anses para reclamar aumentos en los diversos planes vigentes.





Integrantes del Movimiento Evita de campana ayer por la mañana frente a la oficina de Anses.

#Ahora Integrantes del Movimiento Evita y CTEP marcharon por Av. Mitre y ahora se manifiestan frente a la oficina de ANSES Campana pic.twitter.com/G58yJpTegq — (@dantrila) 6 de septiembre de 2018

Manifestación para reclamar aumentos en planes sociales, jubilaciones y el SMVM

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: