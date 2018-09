Aprueban ordenanza para reducir el cobro de patentes municipalizadas

Fue a instancias de la UV Más Campana y con el apoyo de los bloques peronistas del Concejo Deliberante. La normativa retrotrae hasta diciembre los valores percibidos por el Municipio. El Concejo Deliberante aprobó ayer la reducción del monto a pagar por la patente de rodados municipalizados, una iniciativa de la UV Más Campana destraba de comisión por una moción de preferencia y que fue apoyada por las bancadas peronistas. Eran dos los proyectos remitidos al recinto que giraban sobre el mismo tema: uno preveía retrotraer el impuesto a los valores de diciembre de 2017, mientras que el otro planteaba una reducción del orden del 50%. Finalmente, el aprobado por la oposición fue el primero. El líder de los vecina-listas, Axel Cantlon, señaló que la última modificación de la ordenanza Impositiva incluyó en el pago de patente municipal "a un montón de rodados" que antes no lo hacían y que, como se mantuvieron los valores provinciales, hay vecinos que se encuentran pagando cifras "exorbitantes". Entre ellos, precisó, varios dueños de pymes con camiones municipalizados. "Hemos trabajado este tema en comisión, han venido funcionarios tratando de justificar (el cambio) y diciendo que iban a traer la información de la base de cálculo. Pero es al día de hoy que estamos esperando esa información", añadió el edil, quien sostuvo además que la ordenanza modificatoria propuesta representa "un alivio" hasta tanto se formule una normativa más "razonable". Carlos Cazador tomó la palabra solo para expresar que como el proyecto opositor había sido enviado a votación a través de una moción de preferencia -mecanismo que su bancada rechaza-, Cambiemos no lo iba a apoyar. El guante fue entonces recogido por la edil Romina Carrizo, del PJ-Unidad Ciudadana, quien cuestionó ese razonamiento recordando que Cambiemos argumenta los vetos del intendente Abella "señalando que están dentro de su facultad". "Nosotros utilizamos un artículo que está en el reglamento", remarcó la concejal, en referencia al apartado 52 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que avala el procedimiento. Los vetos del intendente fueron objeto de críticas ayer por parte de los bloques disidentes. Esos dardos se concentraron primordialmente cuando se discutió el pedido de insistencia para la ordenanza creando la Defensoría del Pueblo, devuelta al recinto con la firma cancelatoria de Abella. El malestar de la oposición frente a estas decisiones unilaterales del jefe comunal es tal que este jueves Cantlon llegó a tildarlo de "vetador serial" y le recomendó cambiar de "asesor" político.

Sesión del 6 de septiembre de 2018. Foto: YouTube. LO PASADO, RECONCILIADO La foto fue pedida por La Auténtica Defensa. La reconciliación, alcanzada por ellos. Se trata de Carlos Cazador (Cambiemos) y Luis Chesini (PJ-Unidad Ciudadana) que ayer confirmaron que sus diferencias, que casi los llevan a los golpes en la sesión anterior, quedaron atrás y que hoy, si bien los sigue separando el color político, los une la camaradería legislativa. De hecho, Cazador y Chesini tiene más en común que sus cargos: ambos fueron empleados de la refinería Axion energy, donde trabajaron hasta jubilarse.

Luis Chesini (PJ-Unidad Ciudadana) y Carlos Cazador (Cambiemos).

Aprueban ordenanza para reducir el cobro de patentes municipalizadas

