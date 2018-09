La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 Desde el Estribo:

El ojo que ve

Por Fabiana Daversa







La serie de notas de autoconocimiento de esta semana lograron una diversidad de comentarios y de sugerencias inspiradores. Quiero agradecerles el aliento. El feedback dejó en claro lo necesario que es empezar a enfocarnos en las soluciones simples ante los problemas complejos. Salir del lugar común no es fácil, anidamos la esperanza infantil que llorando haremos que los demás nos alcanzarán lo que necesitamos. Por fortuna o por desgracia, (según el estado evolutivo de cada persona) en la vida adulta no es tan sencillo. Diagnosticar falencias es fácil, el desafío es resolverlas. Ayudar a pensar a otros nos retrotrae a las esdrújulas temáticas personales, aumenta la empatía, sensibiliza y nos hace más creativos. Vivimos en éste mundo, no hay otro al que podamos acceder. Tratemos de colaborar con el desarrollo de nuestro entorno, facilitando respuestas a quienes nos la piden, siendo amables, acompañando el crecimiento de todo aquél que busca expandirse y corrigiendo errores propios. Una de las herramientas más eficaces para ése proceso de interacción con el alrededor es la autocrítica. Hermana de la prudencia, nos permite "hilar fino" en la observación del pasaje de la emoción al pensamiento, que deriva en la acción. ¿Cómo funciona ése tríptico? Casi todas las acciones (menos las viscerales) antes fueron pensamiento. Éste, a su vez, fue una emoción. Si corregimos nuestras faltas desde la repetición mecánica de las acciones, volveremos a recaer en el error. Lo mismo se dará si la encarcelamos en el ámbito del pensamiento. Sólo podrá haber un accionar acorde a un pensamiento y a una emoción si logramos la proporcionalidad de un triángulo equilátero. La autocrítica es el ojo que ajusta la medición de la distancia de los vértices. Ésta visión del trabajo personal basado en la Geometría Sagrada puede aplicarse tanto a un individuo, como a una familia o a una comunidad. Sin el ojo que mira el interior del triángulo toda actitud es vana y redundará en el caos y el desequilibrio. No alcanza con tener dos ojos que miran, es imprescindible activar la mirada interior, abrir el ojo que ve.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

El ojo que ve

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: