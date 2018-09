La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 Correo de Lectores

Por Carlos Stortoni







Sr. Director de La Autenticva Defensa Dn. Eduardo O. Pascuale Agradeceré la publicación de la presente en "Correo de Lectores": He leído con atención en la edición del domingo 2 de setiembre de 2018, la nota presentada por el Arq. Jorge Bader con la que estoy muy de acuerdo. No es posible que para aprobar un permiso de obra se tarde entre cuatro o cinco meses, los trámites a seguir son más o menos iguales en muchos municipios y son los siguientes: Se presenta un visado previo digital donde se revisan errores o falencias que deben ser corregidos previo a la aprobación de dicho visado. Lamentablemente en algunos municipios antes de la aprobación definitiva el Expte. pasa por 3 o 4 manos mas donde cada uno agrega o quita casas según su criterio y muchos veces cosas que no figuran en los códigos de Edificación o Planeamiento, valgan como ejemplos. 1) En Campana un plano de una ampliación de 13 m2 semicubiertos a declar presentada en Noviembre de 2013 fue aprobado en abril de 2018 gracias a la intervención de una arquitecta que conoce su trabajo y la sorprendió tanta demora ocasionada por un capricho de un funcionario. 2) En un municipio vecino un Expte. de 10 cuerpos y aproxim. 20 fs en cada uno aprobado en 2012 se perdió en el archivo municipal. Inaudito, no? Entiendo que estas situaciones irregulares deben ser corregidas modificando el funcionamiento de obras particulares dentro de la Ley Orgánica de las municipalidades para fijar normas técnicas claras, sencillas e iguales para todos los municipios, atinentes a la presentación y aprobación de planos, evitando así que cualquier profesional advenedizo que ocupa el cargo de visador se crea dueño de la oficina y aplique ideas propias pasando por alto los códigos vigentes. Sin mas me despido del Sr. Director saludándolo muy atte. Carlos Stortoni DNI 4731739



Correo de Lectores

Por Carlos Stortoni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: