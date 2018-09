Petroleros buscarán sentarse a renegociar su acuerdo paritario

Es para "no quedar descolgados del incremento inflacionario" que sufre el país, manifestaron desde el gremio local. Los petroleros irán por una recomposición salarial que les permita "no quedar descolgados del incremento inflacionario que está sufriendo nuestro país", adelantaron este miércoles desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana. "Entre los objetivos de la Federación nacional a corto plazo, está no quedar descolgados del incremento inflacionario que está sufriendo nuestro país. Ya está planteándose la nueva discusión en el mes de octubre, que es cuando terminamos de cobrar el otro porcentaje que se consiguió en la discusión de paritaria", precisó Daniel Ibarra, secretario gremial de los petroleros campanenses, en conferencia de prensa. El año paritario de los petroleros es de mayo a abril. Según señaló Ibarra, incluida la suba que se concretará en octubre, sus salarios no estarían perdiendo poder adquisitivo en lo que va de ese período, pero sí podrían hacerlo durante los seis meses restantes. Por eso, buscarán hacer valer la cláusula re revisión prevista y reabrir la negociación. Escenario estable Respecto a la situación laboral en Campana, Ibarra aseguró que la planta de Axion energy, una de las refinerías más importantes de Argentina, continúa con una operación estable. "Incorporaciones no hay, despidos tampoco", sintetizó el secretario gremial a la hora de ilustrar el nivel de actividad dentro de la planta, que, sin embargo, prosigue con sus inversiones de expansión y mantenimiento. "La refinería está invirtiendo en las distintas plantas", confirmó Ibarra. Biocombustibles en crisis La mayor preocupación manifestada por el Sindicato Petrolero local fue sobre el panorama que afronta la industria del biocumbustible, que se encuentra prácticamente parada y con sus trabajadores licenciados de común acuerdo con los gremios. Ibarra señaló que las empresas productoras de biodiesel y bioetanol "producen a pérdida" luego de lo que significó el aumento del dólar, porque la mayoría de sus insumos se cotizan en moneda estadounidense. No obstante, el sector ya venía golpeado por la reticencia del Ministerio de Economía a actualizar sus precios de referencia. Además, la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de pasar a considerar al biocombustible como "productos primarios", dejó a la producción con una alícuota cercana al 12% o $ 4 por dólar exportado. Eso, sumado al 15% que ya tributaba. Con este panorama, el sector externo quedó "paralizado", ya que, en estos días, se terminaron de embarcar los últimos barcos hacia Europa. "Lo que quedó funcionando es el sector de las pymes domésticas que abastecen al mercado interno. La industria grande exportadora está parada", afirmó a El Cronista Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).



Petroleros buscarán sentarse a renegociar su acuerdo paritario

