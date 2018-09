La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 La Biblioteca Pilar Alvarez de Traverso celebra con música y arte sus 26 años de vida







Será este sábado a partir de las 17:30 horas en el espacio ubicado en Ariel del Plata. Este sábado 8 de septiembre a partir de las 17:30 horas se celebra el 26º Aniversario de la Biblioteca Popular A. de Traverso (Coltelli 1624) del barrio Ariel del Plata. Durante el evento habrá música de la mano de artistas que han desfilado por los pasillos de ese lugar como el grupo "Trío del Río" (Marcos Duff, Mariano Meiraldi, Rocío García), Augusto Pérez Thote, el Dúo Correa-Marizaldi (Hugo Correa y Javier Marizaldi), "Mestizaje Urbano" (Hernán Mariluis, Gonzalo Denis, Débora Conti, Mariano Meiraldi), "Verde Cuarteto" (Marcos Duff, Daniel Mena, Juliana Fabio, Consuelo Elizalde) y "Los Kakus" (Mirian Migueles, Julián López y Mariano Meiraldi). A la par habrá una exposición a cargo de artistas plásticos vecinos socios y vecinos de la biblioteca. También harán lecturas de poesías Darío Paiva y Nancy Leguizamón. Para ameritar el momento se compartirá con una merienda. La Biblioteca es visitada anualmente por gran cantidad de personas no solo del barrio de Ariel del Plata y sus aledaños sino también de la zona céntrica y otras ciudades; y ha llegado a convertirse en un centro de formación de lectores y difusión de temas variados. Altamente reconocida por su diversidad y calidad de su material se proyecta hacia el futuro con el mismo empeño que hace 26 años, renovando su compromiso de brindar un espacio de cultura y conocimiento para una comunidad que crece y avanza cada vez más. "Las expectativas son muy grandes, son muchos los artistas y socios que van a participar esta vez, se compartirá una linda tarde rodeado de libros y de arte", cuenta Meiraldi. En la actualidad, cuenta con edificio único, no pertenece al Estado y no posee fines de lucro, posee un fondo bibliográfico de 25.000 ejemplares, amplias y luminosas salas de lectura sistema de estanterías abiertas en la sección de literatura que facilita la elección libre por parte del usuario, material bibliográfico y literatura juvenil permanentemente actualizada. "Creo que estos espacios son muy importantes, son refugios de contención. En una época, donde la cultura se mediatiza, donde se tinelliza, la biblioteca funciona como un espacio de resistencia cultural, yo creo que si miramos a nuestro alrededor hay infinidad de barricadas resistiendo, la biblioteca de Ariel es una, la biblio es nuestra barricada", cierra el músico. HISTORIA La Biblioteca surgió como producto del anhelo y trabajo de padres y docentes del barrio. Se fundó el 8 de septiembre de 1992 y funcionaba dentro de la Sociedad de Fomento del Barrio. El 18 de abril de 1995, gracias al aporte realizado por CONABIP y la Municipalidad de Campana, se inaugura el actual edificio. La imposición de su nombre el 17 de septiembre de 1993, surgió de un concurso donde se eligió a Pilar Alvarez de Traverso, poetisa, docente y representante de la cultura local. Es reconocida como Entidad de Bien Público por el Municipio de la ciudad de Campana, obtuvo la Personería Jurídica y el reconocimiento de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP) y de la Dirección de Bibliotecas. Tiene como Misión conservar, difundir y poner a disposición de los usuarios el fondo bibliográfico, con libre acceso a la información, promoción de actividades culturales, talleres educativos e interescolares abiertos a la comunidad y tendientes a la socialización, recreación y democratización.

EL DÚO MARIZALDI-CORREA PARTICIPARÁ DE LA CELEBRACIÓN.



