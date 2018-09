La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 Solidaridad: Mas de 80 chicos comen en el Merendero "Los solcitos de Evita"







Un grupo de 12 mujeres; con la ayuda de vecinos y algunas instituciones, se organizan para que la comida no les falte a los niños del Barrio Lubo. Si bien la cara visible del Merendero "Los Solcitos" es Maira Ferreyra; detrás hay otras 11 mujeres que comienzan su día pensando en el prójimo. Lo hacen con su mirada puesta en los más indefensos de todos los necesitados que son los niños, e intentando satisfacer una de las necesidades más básicas que es que no les falte el alimento de todos los días. La tarea no es fácil, porque necesitados hay muchos (más en estos momentos), pero no siempre están los recursos necesarios para plasmar todas estas buenas intenciones en alimento, que a la vez cumpla con el objetivo de llenar la panza y nutrirlos. Por suerte, los habitantes de Campana son muy solidarios y poco a poco se van sumando voluntades; muchas de ellas individuales, que se acercan hasta la calle San Juan 318 del Barrio Lubo a llevar lo que pueden. También, en estos últimos tiempos, se han sumado instituciones que hacen que esta ayuda sea más eficiente y constante; lo que les ha permitido llegar a este número tan grande de niños que todos los lunes, miércoles y viernes meriendan y si hay disponibilidad, disfrutan de un plato de comida "reforzada" como nos cuentan las propias cocineras y organizadoras. La tarea no es improvisada: los días de merienda, cada una se encarga de ir a buscar casa por casa a un grupo de chicos; quienes en su mayoría llegan con su plato, su vaso y sus cubiertos al merendero acompañados por su coordinadora. Luego de la merienda y la comida, son los propios padres quienes deben llegar al merendero "Los Solcitos de Evita" a retirar a sus pequeños. La tenacidad de estas chicas, todas muy jóvenes y comprometidas; ha logrado que el sindicato SMATA, el Banco Credicoop y la Asamblea Cristiana del Pastor Siboldi se sumen al proyecto que, tiene entre otros objetivos "poder acomodar las instalaciones donde funciona el merendero, para que los chicos estén confortablemente ubicados y al resguardo del frío del invierno y el calor del verano"; relataba Maira a La Auténtica Defensa. A todo el que quiera colaborar con esta tarea solidaria, puede contactarse con Maira al Tel. 15-653358 o hacer llegar sus donaciones de alimentos al Círculo Italiano (Güemes 883) de martes a viernes de 10 a 20 hs. o al Banco Credicoop en su horario de atención al público.

En banco Credicoop hay un espacio donde se puede dejar un alimento no perecedero para colaborar con el merendero.





Parte del staff de "los solcitos" FESTEJANDO EL DÍA DEL NIÑO El pasado domingo 26 de agosto, los niños del merendero "Los Solcitos" tuvieron su festejo del día del niño. Gracias a la Sociedad de Fomento del Barrio Lubo, que gentilmente cedió sus instalaciones, y la divertida tarea de "Los Titanes del Zanjón", grupo solidario que recrea aquellas míticas peleas de lucha libre que solían verse en TV de la mano de Martín Karadagian; un centenar de niños pudo festejar (copa de leche incluída) de un día del niño colmado de alegría y diversiones. En tiempos donde la noticia se centra en la "mala noticia" y la alegría parece ser escasa; un grupo de Valientes (los titanes del Zanjón) y de solidarios vecinos, hicieron del último domingo de agosto una fiesta inolvidable para los chicos del Barrio Lubo.

