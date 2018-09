La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 Básquet:

CBC: ZUMBA A BENEFICIO DE LAS FORMATIVAS El próximo sábado 15 de septiembre, la Subcomisión de Básquet del Campana Boat Club prepara un Zumba Master Class denominada "Zumba al lado del Río" con el objetivo de recaudar fondos para las divisiones formativas. La actividad estará a cargo de los profes Maxi y Cris, comenzará a las 15 horas y las entradas ya se pueden adquirir en Gimnasio Zeus o también en Sin Límite. Anticipadas tendrán un valor de $100, mientras que el día del evento costarán $150. Comienza el 15 de septiembre y cuenta con 21 equipos participantes divididos en cuatro zonas. Los dos equipos campanenses compartirán el Grupo B. El CCC presentará un plantel alternativo al del Provincial. Y el CBC, uno con muchos cambios. En los últimos años, dada la cantidad de equipos de la región que compiten en el Torneo Provincial y el Torneo Federal (ex Liga B), el campeonato Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) había perdido interés y varias instituciones, Ciudad de Campana entre ellas, directamente decidían no participar de la competencia. Sin embargo, en este 2018 y aunque el foco principal de los principales equipos estará puesto en el Provincial y el Federal, el Clausura de la ABZC asoma con mayor atractivo, especialmente porque contará con la participación de 21 equipos. De hecho, el CCC estará volviendo a esta competencia, aunque lo hará con un equipo "alternativo" al del Provincial, gracias a los regresos de jugadores como Tomás Basterrica, Tomás Irisarri, Santiago Fernández y Joaquín Cazurro (todos de último paso por el Boat Club), más Julián Maldonado, Manuel Aguilar y Bruno Yilijoski, además del aporte de sus juveniles. Además del CCC, también estarán presentes otras entidades que estarán participando a su vez de competencias superiores, como Atlético Pilar, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Defensores Unidos e Independiente de Zárate. Así, la única ausencia significativa que tendrá este Clausura de la ABZC será la de Presidente Derqui, que fue el campeón de la edición 2017. Por su parte, el Campana Boat Club afrontará este Clausura con un plantel que se está rearmando después del gran Torneo Oficial 2018 que realizó el Celeste. Es que perdió a la gran mayoría de sus jugadores para esta competencia: además de los ya mencionados regresos al CCC, no siguen Matías Basso, Federico Verde, Alejandro Gallardo, Ezequiel Amaya y Camilo Cáceres. En tanto, Damián Lombardi se recupera de su lesión (tendón de Aquiles). Por eso, con Leandro Fink y Mariano Rubin, más los regresos de Bruno Santini y Gustavo Marafiotti y el aporte de los juveniles, el entrenador Gustavo Godoy está tratando de darle forma al equipo que presentará para este Clausura. CUATRO ZONAS Los 21 equipos participantes se dividirán en cuatro zonas en las que se jugarán dos ruedas todos contra todos. Finalizada la fase regular, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, instancia en la que se disputarán series al mejor de tres partidos para definir a los cuatro equipos que definirán al campeón en un Final Four. Las cuatro zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: -Zona A: Tempestad (San Antonio de Areco), Náutico San Pedro, Atlético Baradero, Defensores Unidos y Belgrano de Zárate. -Zona B: Ciudad de Campana, Campana Boat Club, Honor y Patria, Independiente (Z), Central Buenos Aires y Náutico Zárate. -Zona C: Sportivo Pilar, Atlético Pilar, Universidad de Luján, Porteño (General Rodríguez) y Unión (Del Viso). -Zona D: Capilla Racing, Ingeniero Raver (Los Cardales), Sportivo Escobar, Independiente de Escobar y Deportivo Arenal (Ingeniero Maschwitz). EL FIXTURE Los equipos de nuestra ciudad tendrán el siguiente cronograma en la primera fase: -Fecha 1: Ciudad de Campana vs Central Buenos Aires; Boat Club vs Independiente. -Fecha 2: Boat Club vs Honor y Patria; Independiente vs Ciudad de Campana. -Fecha 3: Ciudad de Campana vs Boat Club. -Fecha 4: Ciudad de Campana vs Honor y Patria; Boat Club vs Náutico Zárate. -Fecha 5: Central Buenos Aires vs Boat Club; Náutico Zárate vs Ciudad de Campana. En la segunda rueda se invierten las localías.

DESPUÉS DE REENCONTRARSE EN EL OFICIAL 2018, CIUDAD Y BOAT CLUB VOLVERÁN A ENFRENTARSE EN EL CLAUSURA.



