Primera B Nacional:

La Reserva de Villa Dálmine perdió con Morón en su debut

La Reserva de Villa Dálmine perdió con Morón en su debut







Cayó 4-2 como local. Francisco Nouet y Gonzalo Leguizamón marcaron los goles del Violeta, que presentó siete profesionales. Por la primera fecha del Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine recibió ayer por la mañana a Deportivo Morón y a pesar de presentar una formación con mayoría de jugadores del plantel de Primera División, terminó perdiendo 4-2 en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta, dirigido por Martín Piñeyro, presentó un mediocampo integrado por cuatro jugadores que estuvieron en el banco de suplentes en las victorias sobre Instituto y Temperley. Sin embargo, no pudo plasmar esa diferencia que marcaban los nombres y pagó muy caro los desacoples defensivos de la primera parte. En los primeros diez minutos se dieron tres goles. Agustín Lavezzi marcó por duplicado para el Gallito (el segundo a través de un penal que no pareció), mientras que Francisco Nouet había establecido el empate transitorio un minuto después que la visita abriera la cuenta (linda definición de "Pancho", que no se nubló ante el achique del arquero, lo eludió y definió con convicción a pesar de la presencia de defensores en la línea del arco). En el tramo final del primer tiempo, de contragolpe, Morón amplió las diferencias a través de su enganche, el interesante zurdo Nisim Vergara. En el complemento, Villa Dálmine fue por el descuento, pero no sólo no lo consiguió, sino que el Gallito estiró su ventaja por intermedio de Juan Álvarez. Finalmente, sobre el cierre del partido, el juvenil Gonzalo Leguizamón (que ingresó en la segunda parte) marcó el tanto que le puso cifras definitivas al encuentro. En la próxima fecha de este campeonato, el conjunto Violeta visitará a Sarmiento de Junín en su duelo interzonal. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Pablo Lungarzo; Leandro Pérez, Federico Godoy, Francisco Lavielle, Marco Castrellón; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo; Francisco Nouet y Gastón Martiré. DT: Martín Piñeyro. SUPLENTES: Rodrigo Nicasio, Leonel Montani, Walter Villarruel, Fernando Rodríguez, Juan Ignacio Varela, Gonzalo Leguizamón y Agustín Machado. DEPORTIVO MORÓN (4): Federico Rojas; Mariano Bracamonte, José Hilu, Manuel Guiñazú, Luciano Lapetina; Federico Prada, Matías Guayare, Agustín Acosta; Nisim Vergara; Juan Álvarez y Agustín Lavezzi. DT: Carlos Aducci. SUPLENTES: Juan Abatecola, Santiago Guerra, Lucas Borre, Luciano Medina, Damián Núñez, Kevin Salaberry y Jorge Escudero. GOLES: PT 5m Agustín Lavezzi (DM), 6m Francisco Nouet (VD), 9m Agustín Lavezzi (DM), de penal, y 38m Nisim Vergara (DM). ST 29m Juan Álvarez (DM) y 44m Gonzalo Leguizamón (VD). CANCHA: Villa Dálmine.

FRANCISCO NOUET MARCÓ EL PRIMER GOL VIOLETA.

