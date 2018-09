Atlético Las Praderas cortó su racha de victorias consecutivas al igualar 2-2 con Defensores de La Esperanza.

El pasado sábado se disputó la novena fecha del Torneo de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Fue en cancha de El Pino, donde Atlético Las Praderas cortó su racha de ocho victorias consecutivas al igualar 2-2 con Defensores de La Esperanza.

De esta manera, el líder logró ampliar su ventaja a tres puntos sobre su escolta Mega Juniors, que el pasado sábado tuvo fecha libre y también está realizando una gran campaña con siete triunfos y un empate.

Esta novena fecha del Torneo de Quinta División se completó con los siguientes resultados: Leones Azules 4-3 Desamparados FC; Otamendi FC 1-0 Deportivo San Felipe; y La Josefa 1-0 Lechuga FC.

La 10ª jornada se disputará este sábado, nuevamente en cancha de El Pino, con la siguiente programación: Desamparados FC vs Mega Juniors "A" (9.00), Mega Juniors "B" vs Real San Jacinto (10.10), Leones Azules vs Atlético Las Praderas (11.10) y Lechuga FC vs San Felipe (12.20).