La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/sep/2018 Breves: Polideportivas







PUMAS VS ALL BLACKS: el Seleccionado Argentino de Rugby se medirá como visitante frente a Nueva Zelanda.- JUEGA LA SELECCIÓN: con Lionel Scaloni como DT interino, Argentina enfrentará a Guatemala.- BOCA Y SAN LORENZO: juegan hoy por los 16vos de Final de la Copa Argentina, televisados por TyC Sports.- ESTUDIANTES, POR PENALES: eliminó a Luján luego de igualar sin goles e imponerse 4-1 en la definición por penales.- ARZURA, SIN TRIUNFOS: el campanense Joaquín Arzura ha sido titular en los tres encuentros del Almería.- DEL POTRO VS NADAL: desde las 17 el tandilense enfrentará al español por la primera de las semifinales del US Open.- JUEGA LA SELECCIÓN En su primer partido después del Mundial de Rusia y con Lionel Scaloni como DT interino, la Selección Argentina enfrentará esta noche a partir de las 23.55 a Guatemala en un partido que se disputará en Los Angeles. La formación que presentará Scaloni para este compromiso será con Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Cristian Pavón, Giovani Simeone y Gonzalo "Pity" Martínez. Luego de este amistoso, Argentina tendrá un segundo ensayo también en suelo estadounidense: el martes frente a Colombia en New Jersey. BOCA Y SAN LORENZO Por los 16vos de Final de la Copa Argentina hoy se presentarán Boca Juniors y San Lorenzo. El Xeneize se medirá frente a San Martín de Tucumán en Formosa desde las 18 horas. En tanto, el Ciclón chocará con Colón de Santa Fe desde las 21.10 en Rosario, en un partido en el que el campanense Nicolás Blandi sería titular en el elenco de Boedo. Ambos encuentros serán televisados por TyC Sports. ESTUDIANTES, POR PENALES Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata eliminó a Luján luego de igualar sin goles en los 90 minutos y de imponerse 4-1 en la definición por penales en cancha de Arsenal de Sarandí. De esta manera, el Pincha espera por el ganador del juego de esta noche entre San Lorenzo y Colón. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Rosario Central se medía con Talleres de Córdoba también por un lugar en los Octavos de Final de esta Copa Argentina. ARZURA, SIN TRIUNFOS En el arranque de la Segunda División de España, el campanense Joaquín Arzura ha sido titular en los tres encuentros del Almería, que todavía no ha podido ganar en el campeonato. En la primera fecha cayó ante el Cádiz por 1-0; en la segunda igualó 1-1 con Tenerife; y en la tercera perdió 1-0 con Málaga, conjunto que sumó los 9 puntos en disputa y es el único líder del torneo. El próximo rival del Almería será Osasuna, ex equipo del volante campanense. DEL POTRO VS NADAL Esta tarde, desde las 17 horas, el tandilense Juan Martín Del Potro enfrentará al español Rafael Nadal por la primera de las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año. Será el 17º partido entre ambos, en un historial que comanda el Nº 1 del mundo con 11 victorias, contra 5 del argentino. Este año ya se encontraron en las semifinales de Roland Garros y en los Cuartos de Final de Wimbledon y en ambas ocasiones festejó el español. La otra semifinal la disputarán el serbio Novak Djokovic, que en Cuartos de Final eliminó en sets corridos al australiano John Millman, y el japonés Kei Nishikori, quien dejó en el camino al croata Marin Cilic en cinco sets. PUMAS VS ALL BLACKS En la madrugada del sábado, el Seleccionado Argentino de Rugby se medirá como visitante frente a Nueva Zelanda por la tercera fecha del Rugby Championship 2018. Los Pumas llegan a este encuentro con una victoria y una derrota en sus duelos contra Sudáfria y con la ilusión de conseguir un triunfo inédito en la historia del rugby argentino. El encuentro se disputará en el Trafalgar Park de la ciudad de Nelson desde las 4.35 de mañana sábado (televisa ESPN).



