Fibrosis Pulmonar Idiopática: Argentina busca alternativas para un mejor tratamiento

Médicos nacionales colaboran entre sí en un proyecto que permitirá la reducción en los costos de salud y una prescripción de tratamientos mas racional La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es una enfermedad rara que mundialmente afecta a entre 15 y 40 personas cada 100.000 habitantes. En nuestro país, si bien no se cuenta con cifras oficiales, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria estima que la cantidad de personas afectadas rondaría entre los 15 y 20mil pacientes. Su causa es desconocida, pero los factores asociados son el tabaquismo, la inhalación de determinadas partículas orgánicas o inorgánicas y antecedentes familiares. Esta enfermedad se produce cuando el tejido del pulmón se daña y cicatriza reiteradamente. Fibrosis Pulmonar Idiopática: Síntomas, Diagnóstico y Tratamientos Los dos síntomas principales de la FPI son la sensación de falta de aire (o disnea) y la tos, esta última suele aparecer primero y provocar sensación de garganta irritada. La falta de aire ocurre al principio ocurre solamente ante grandes esfuerzos, pero si la enfermedad no se trata puede aparecer ante esfuerzos mínimos como bañarse, vestirse o hasta hablar por teléfono. Otros síntomas habituales son malestar en el pecho, pérdida del apetito y pérdida de peso sin motivo aparente. Para diagnosticarla, en primer lugar, el profesional tratante le realizará al paciente una serie de preguntas sobre inhalación de partículas, consumo de medicamentos, presencia de síntomas o signos de enfermedades sistémicas y datos que tienen que ver con su actividad laboral y lugar de residencia. Luego, se utilizarán evaluaciones y pruebas diagnósticas para determinar si efectivamente se trata de fibrosis pulmonar, comenzando con una radiografía de tórax y una tomografía computada de alta resolución. En última instancia y cuando el cuadro no es típico, se puede recurrir a una biopsia pulmonar. La atención médica habitual puede incluir tratamientos farmacológicos, oxígeno suplementario, rehabilitación respiratoria -que incluye acondicionamiento, entrenamiento con ejercicios físicos aeróbicos graduados a la capacidad del paciente, control de la ansiedad y el estrés, educación, y otros componentes-, nutrición adecuada, vacunas preventivas o trasplante de pulmón. Este último continúa siendo el tratamiento más viable para prolongar la vida de quienes padecen FPI, si bien se trata de una opción que se debe consensuar con el médico, para determinar si es una opción factible en cada caso particular. El curso clínico de la FPI es muy variable y puede ser difícil de predecir. Por eso, las estrategias para tratarla dependerán de cada caso en particular. Y, aunque hasta el presente no se conoce una cura, es importante tener en cuenta que sí cuenta con diferentes opciones terapéuticas para controlar la enfermedad, de modo que el paciente pueda tener una buena calidad de vida y realizar las actividades de su vida cotidiana. Asesoró: Dr. Juan Ignacio Enghelmayer (MN 108432), Neumonólogo, Coordinador de la Sección de Enfermedades Intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y Médico de planta de la División Neumonología del Hospital de Clínicas "José de San Martín" de la Universidad de Buenos Aires.

