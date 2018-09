Fue una propuesta del concejal Marco Colella en la última sesión del HCD. El concejal Marco Colella (FR-PJ) presentó en la última sesión del HCD un proyecto para instalar detectores de gas y monóxido de carbono en escuelas de Campana como un sistema de prevención frente al deterioro edilicio que atraviesa la infraestructura escolar. "Este proyecto va a permitir que tanto los jardines, las escuelas primarias y secundarias cuenten con este elemento que si bien no soluciona el tema de fondo, es una medida que genera prevención y tranquilidad a las comunidades educativas" comentó el edil y agregó "una vez aprobada la ordenanza el Ejecutivo Municipal tendrá 12 meses para brindarle a todos los establecimientos estos detectores de gas y monóxido de carbono". En ese sentido Colella resaltó que estos detectores de variada calidad y oferta en el mercado de Argentina "presentan costos bajos a los fines preventivos para los cuales fueron diseñados, con lo cual adquirirlos y colocarlos en los jardines, escuelas primarias y secundarias no representa un gran costo para el municipio". "Hoy tenemos tecnología al alcance de la mano que nos sirve de resguardo de la salud y el bienestar de nuestros hijos" indicó el concejal y concluyó diciendo "no queremos que se repita la tragedia de Moreno".

Proponen la colocación de detectores de monóxido de carbono y gas en escuelas de Campana

