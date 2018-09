Finalmente no prosperó el intento de crear el Defensor del Pueblo en Campana

La iniciativa opositora se encontró con el rechazo del intendente Abella, que vetó su aprobación, y con la falta de acompañamiento del bloque Cambiemos, que este jueves se negó a votar la insistencia. Campana deberá esperar para contar con una Defensoría Pública: el intendente Abella vetó la ordenanza impulsada por la oposición y este jueves, durante la última sesión del Concejo Deliberante, también fracasó el intento de votar su insistencia, dado que los dos tercios de las manos en alto necesarias no fueron alcanzados por la negativa del bloque Cambiemos. La presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, justificó la aprobación forzada del Defensor del Pueblo al tratarse de una iniciativa que había sido "consensuada" entre todos los concejales, por estar sustentada en una "ronda de consultas" con defensorías públicas de otras ciudades y niveles de gobierno, y por constituir una "herramienta para los vecinos cuando el intendente decida no representarlos". La edil hacía referencia así a las declaraciones de Abella sobre la aprobación del proyecto en el mes de julio, cuando afirmó que él era "el primer defensor del pueblo" y que los intereses de los ciudadanos de Campana no necesitaban otra instancia protectora. Además, Calle señaló que la actitud vetadora adoptada por Abella hacia los últimos proyectos aprobados a instancias de la oposición -en especial aquellos despachados de comisión a través de las mociones de preferencia- se ha convertido en "una práctica habitual de romper cada uno de los consensos" logrados en el plano legislativo. En sintonía con la concejal peronista, Axel Cantlon (UV Más Campana) acusó a los asesores políticos del jefe comunal de haberlo transformado en un "vetador serial", lo que hace transitar el "peor camino elegido de cara a un año eleccionario". Para el referente vecinalista, los repetidos vetos de Abella implican "una falta grave al principio de división de poderes" y "lo demuestran autoritario". En relación a los argumentos que acompañaron el veto del Defensor del Pueblo, apuntó contra el que aludía a su financiamiento. "Si la Municipalidad no tiene presupuesto para sostener el Defensor del Pueblo, entonces estamos frente a otro problema", dijo Cantlon que, a modo de chicana, adelantó que pedirá informes sobre el estado de las arcas municipales. CAZADOR RECONOCIÓ QUE EL PROYECTO VETADO ERA "UNA COPIA EXACTA" DEL SUYO El concejal Cazador reconoció que el proyecto para crear el Defensor del Pueblo vetado por Abella "es una copia exacta" del presentado por su bancada, aunque señaló que la oposición no quiso esperar "un tiempo" adecuado para su implementación. El edil, que impulsó durante años la instauración de la figura en Campana -encontrándose con la negativa empecinada del por entonces gobierno justicialista-, debió ahora argumentar por qué él y sus concejales no iban a levantar la mano para votar su insistencia y anular la firma cancelatoria de Abella. Embarcado en ese esfuerzo, Cazador habló de "asombro" al ver como la misma fuerza política que se oponía a su proyecto ahora buscaba sancionarlo con gran "velocidad" y recordó que su bloque ya se había negado a acompañar la creación de la Defensoría Pública en su votación de julio. "¿Cómo el intendente va a estar de acuerdo con una medida si su propio bloque no la acompañó?", indagó al respecto. Además, y a pesar de que reconoció que el proyecto final debatido "es una copia fiel al de Cambiemos, con solo dos o tres diferencias", manifestó que a las bancadas disidentes "no les interesa un rábano lo que pueda opinar la mayoría oficialista". "Seguramente vamos a tener defensor del pueblo en este gobierno, y sino en el otro", auguró Cazador sobre el final de su discurso. "Lo haremos sin apuro, sin forzar nada, sin dejar de lado la opinión de nadie", prometió. NO ES EL MOMENTO Este viernes, en ronda de prensa, el jefe de la bancada de Cambiemos amplió sus comentarios respecto al veto del intendente. Indicó que una de las diferencias con la oposición era sobre la fecha límite de puesta en funcionamiento de la Defensoría. Y manifestó que su creación hoy "significaba un costo al erario público importante que, tal vez, no es tiempo de agrandar el sector público". Por otra parte, aceptó que puede haber "visiones distintas" con Abella acerca de la necesidad y conveniencia del Defensor del Pueblo, aunque las enmarcó en el "diálogo abierto" que existe entre el bloque y el titular del Ejecutivo municipal. "Insisto: gran parte de todo esto tiene que ver con los gastos que involucran al Estado actividades de este tipo", insistió I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/PHvaEDcqOx HCD CAMPANA 6 SEPTIEMBRE DE 2018 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 7 de septiembre de 2018

