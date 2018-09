El concejal Cazador reconoció que el proyecto para crear el Defensor del Pueblo vetado por Abella "es una copia exacta" del presentado por su bancada, aunque señaló que la oposición no quiso esperar "un tiempo" adecuado para su implementación. El edil, que impulsó durante años la instauración de la figura en Campana -encontrándose con la negativa empecinada del por entonces gobierno justicialista-, debió ahora argumentar por qué él y sus concejales no iban a levantar la mano para votar su insistencia y anular la firma cancelatoria de Abella. Embarcado en ese esfuerzo, Cazador habló de "asombro" al ver como la misma fuerza política que se oponía a su proyecto ahora buscaba sancionarlo con gran "velocidad" y recordó que su bloque ya se había negado a acompañar la creación de la Defensoría Pública en su votación de julio. "¿Cómo el intendente va a estar de acuerdo con una medida si su propio bloque no la acompañó?", indagó al respecto. Además, y a pesar de que reconoció que el proyecto final debatido "es una copia fiel al de Cambiemos, con solo dos o tres diferencias", manifestó que a las bancadas disidentes "no les interesa un rábano lo que pueda opinar la mayoría oficialista". "Seguramente vamos a tener defensor del pueblo en este gobierno, y sino en el otro", auguró Cazador sobre el final de su discurso. "Lo haremos sin apuro, sin forzar nada, sin dejar de lado la opinión de nadie", prometió. NO ES EL MOMENTO Este viernes, en ronda de prensa, el jefe de la bancada de Cambiemos amplió sus comentarios respecto al veto del intendente. Indicó que una de las diferencias con la oposición era sobre la fecha límite de puesta en funcionamiento de la Defensoría. Y manifestó que su creación hoy "significaba un costo al erario público importante que, tal vez, no es tiempo de agrandar el sector público". Por otra parte, aceptó que puede haber "visiones distintas" con Abella acerca de la necesidad y conveniencia del Defensor del Pueblo, aunque las enmarcó en el "diálogo abierto" que existe entre el bloque y el titular del Ejecutivo municipal. "Insisto: gran parte de todo esto tiene que ver con los gastos que involucran al Estado actividades de este tipo", insistió

Cazador reconoció que el Proyecto vetado era "una copia exacta" del suyo

