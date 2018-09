P U B L I C





Alejandra Dip

El Caminante del cielo nos empieza a mostrar las alternativas que se nos presentan luego del despertar de la conciencia. Es energía de exploración, de búsqueda, de movimiento y de viajes. KIN 213 - Caminante del Cielo 5, Guiado por el Dragón Hoy es un día óptimo para emprender un viaje, no necesariamente largo, pero las energías están dispuestas para que viajemos, en lo concreto, astralmente o en una meditación profunda. Hay una renovación de energías personales y también planetarias. Está bueno para transformar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios. Traten de canalizar bien esta energía y no prometer cosas que no puedan cumplir después, porque, si no estamos en eje, el caminante nos dispondrá a hacer falsas promesas. Hoy evitemos estar volados y prestemos atención a las señales que se nos presentan en el camino. Sobre todo en los tiempos que corren, que todo va a gran velocidad. Hiperquinético, inquietos, movedizos, incentivados, así nos tendrá hoy el Caminante. ¡Pero ojo! Podemos estar pesimistas, no culminar nada de lo empezado, inestables, si no vibramos bien en esta jornada. Buen día para reunirse, celebrar con familiares o amigos. Liberémonos del control mental así nos aseguramos sacar los obstáculos que se puedan presentar en este día. Movimientos y ver como seguir, con quien y hacia donde ir. ¡Buen Sábado de movimientos y viajes para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Caminante del Cielo 5 - Energía del Sábado 08/09/2018 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip

