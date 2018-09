Sr. Director de La Auténtica Defensa: El que suscribe la presente Sr.Luis Maria Romero DNI 18.29.3223 discapacitado, lo hace a fin de comentar que el día 04/07/18 solicito audiencia al señor Intendente Municipal por la mala atención en el Hospital San José por parte de la Dirección Médica y Secretaría de Salud ya que nunca otorgan turnos para estudios médicos por mi discapacidad requeridos, no toman orden para autorizar de D.M.O. prestador externo ya que el Hospital no cuenta con Densitómetro. Tampoco dan turno para realizar ecografía renal. No hay medicamentos. Se meten y maltratan a los discapacitados los vigiladores de Siseg que no tienen por qué hacerlo ya que no tienen incumbencia en la parte de salud. El secretario de Salud jamás contestó reclamo presentado en el Cemav hace más de 2 meses. Lo mismo que el Director. Hasta el día de la fecha ni los nombrados ni el intendente se entrevistaron con mi persona, por lo que entiendo al pasar mas de 2 meses de solicitada la audiencia que no les importa nada de los discapacitados y ciudadanos en general ya que de no ser así resolverían los problemas de salud por mi discapacidad. Sin mas saludo a Ud atte: Luis María Romero, DNI 18293223.



Correo de Lectores

Por Luis María Romero

