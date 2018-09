La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/sep/2018 Opinión:

Economía nacional; crónica de una crisis anunciada

Por Olga García











Olga García. Foto: Archivo.

El acuerdo con el FMI cayó, como ha caído en otras etapas de nuestra historia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri no puede cumplir con las metas acordadas. Para colmo la crisis se informó sin haber cerrado un arreglo. El apoyo del FMI a un proyecto de gobierno neoliberal no lo salvo del caos. El nuevo acuerdo que se gestiona tardará tres o cuatro semanas, pero la crisis iniciada en nuestro país se prolonga y la sufrirá sobre todo el pueblo argentino. El gobierno no puede hablar más que de ajuste, el que viene recae sobre todo en los sectores más vulnerables de la población por lo que varios ministros provinciales e intendentes piden medidas de emergencia nacional. Solo los bancos, los poderosos productores de campo y algunas grandes empresas han tenido beneficios. Asimismo algunos funcionarios del gobierno que invirtieron en dólares antes de asumir resolvieron luego la devaluación cosechando ganancias. El gobierno intenta resucitar algunas retenciones pero solo para pagar deudas y para que los grandes inversores recuperen dinero. La política de desarrollo de Cristina basada en trabajo pleno y consumo popular fue lo más rechazado por la actual gestión. El ajuste de gastos de Macri se basa en anular presupuestos de salud, educación, seguridad y jubilaciones y pensiones. En esta situación la sociedad ha tenido reacciones, movilizaciones sociales, que se vienen realizando como oposición y exigencia de modificaciones esenciales que apuntan a la preservación de derechos y defensa de las conquistas populares obtenidas anteriormente. Hasta ahora el gobierno no acusa recibo de estas exigencias del pueblo, el primer discurso de Macri , realizado días atrás, sólo se dirige a inversores, pero la movilización popular funciona como reaseguro en la sociedad argentina cuando se amenazan sus derechos. Por otra parte la gobernadora Vidal quiso dar en sus declaraciones recientes alguna esperanza de que "va a haber un trabajo", mencionando a la crisis actual como "dolores de parto". Los argentinos estamos viendo que esos partos dan nacimiento a una terrible crisis económica que los gobernantes imponen que sufra el pueblo, no los grandes inversores. Recibió el actual gobierno un país desendeudado, quieren culpar a Cristina de la deuda actual. Su manejo de la economía produjo hambre en los sectores más humildes, quieren culpar a Cristina de algunos intentos de robo de alimentos en los supermercados. El gobierno actual debe hacerse cargo de la crisis, de la cual es responsable, e implementar medidas que protejan al pueblo del sufrimiento No sabemos si lo hará, si les importa l pueblo o solo utilizar el poder como un espacio de negocio para unos pocos.

