Evidentemente la política económica-social del gobierno de Cambiemos está sumiendo a la sociedad argentina en una debacle cuyo desenlace casi nadie se anima a pronosticar en toda su dimensión porque asusta.

Quién se animó con su pronóstico fue, una vez más, la habitual vocera del presidente ("que nadie se confunda, yo interpreto la voz del Presidente de la República" dijo) y máxima pitonisa argentina Lilita Carrió. Primero ante empresarios en la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y luego en programas televisivos dijo frases extremadamente preocupantes como, "Me parece bien que no hubo demasiados cambios, porque el mercado no te puede ganar y Paolo Rocca tampoco", "Nosotros en helicóptero no nos vamos, los peronistas saben que digo la verdad. Además, voy a manejar pistola por si acaso para que no me metan presa", "me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco" y dirigiéndose a la oposición "Porque ustedes ponen muertos".

En pleno éxtasis actoral se comparó con Tita Merello y confesó que "las crisis me generan adrenalina, me divierto en el riesgo, soy una jugadora que no tengo ganas de morir pero puedo morirme con tranquilidad". Debería tener en cuenta que mientras ella se divierte hay demasiadas personas que pasan hambre.

Si se quiso llevar tranquilidad a la población, evidentemente no han elegido a la vocera más adecuada.

Todo indica que al gobierno no hay deuda que le alcance. Ahora nos dicen que el stand by, conseguido tan sólo hace dos meses, que iba a reestablecer la confianza de "los mercados" resulta insuficiente y que por lo tanto debemos lograr un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que significa un mayor ajuste para nuestra sumamente ajustada economía.

Tal como nos tiene acostumbrados, el gobierno sigue con su latiguillo de culpar a factores, tanto internos como externos, que le son ajenos. La culpa es siempre de otros porque ellos están haciendo "lo que hay que hacer".

Pese a tanto esfuerzo negacionista, la realidad está horadando el formidable blindaje mediático. Los comedores populares desbordados, las escuelas cerradas por falta de mantenimiento, las permanentes protestas que inundan las calles, la pulverización del poder de compra de los salarios, los constantes despidos, el geométrico aumento de los alimentos, etc. ya no se pueden ocultar. O como dicen algunos, ya hay muchos que dejaron de ser voceros gubernamentales y están volviendo a hacer periodismo.

Nelson Mandela decía que "si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento.

Resultó sorprendente que el ex ministro de Cultura devenido en secretario, Pablo Avelluto se refiriera a la relación del presidente Mauricio Macri con el jefe de Gabinete Marcos Peña diciendo "Creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry".

Lo curioso es que el dibujo animado a que se refiere trata de la permanente persecución del gato Tom para comerse al ratón Jerry. Hay también algunos mal pensados que interpretan que en su enojo por los cambios anunciados la comparación es una sutil manera de repetir aquello de "Macri gato". O peor todavía: que en realidad no existen.