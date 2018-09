Campana será sede de un encuentro zonal de cuidadores domiciliarios

Es organizado por el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se realizará este lunes, a partir de las 9, en el Auditorio de Tenaris. Se trabajará sobre "La tarea del cuidado en los escenarios actuales". Campana será sede de un importante encuentro zonal de cuidadores domiciliarios que se llevará a cabo en el Auditorio de Tenaris este lunes de 9 a 18. La actividad es organizada por la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor del Municipio y la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante la jornada se trabajará sobre "La tarea del cuidado en los escenarios actuales" con la participación de diferentes paneles y oradores de primer nivel. El subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, aseguró que "este tipo de capacitaciones tienden a perfeccionar lo que es el área. Es un espacio para compartir experiencias y dialogar con cuidadores de otras ciudades". "La jornada está destinada a quienes participaron del Curso Nacional de Cuidadores Domiciliarios y que cuentan con la debida certificación", detalló a su turno la directora de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, María de los Ángeles Fernández. Asimismo, precisó que se está realizando una inscripción previa: personalmente en 25 de Mayo 1117 o telefónicamente al 448239. "No obstante – agregó la funcionaria - en el caso de que no puedan hacerlo, los invitamos a acercarse el día de la jornada donde se hará una acreditación antes de las exposiciones". "Es muy importante que continúen reforzando y renovando sus conocimientos porque la realidad se va transformando todos los días", cerró. Y Contreras aseguró que "este tipo de iniciativas apuntan sobre todo a mejorar la calidad de vida en la tercera edad. Es una población muy sensible. Están en una etapa donde hay que brindarles mucho cariño y amor". Este encuentro zonal pretende constituirse en un espacio que posibilite la sensibilización y capacitación en el marco de los Derechos Humanos de los Cuidadores Domiciliarios.

Javier Contreras y María de los Ángeles Fernández brindaron detalles del encuentro.

