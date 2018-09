"Crear Mañana", un poco más que asesoramiento

Se dictan diversos cursos y talleres sin límite de edad. "Queremos que la gente venga a aprender", asegura María Cristina Pichirili, coordinadora del lugar y profesora del taller Literario. Surgió como un proyecto familiar pero con profesionales en cada área a la que se dedica este novedoso emprendimiento "Crear Campana", ubicado en San Martín 276 de nuestra ciudad. El equipo familiar está conformado por María Cristina Pichirili coordinadora del área de educación, docente, profesora, directora, inspectora Regional de Política Socio Educativa, Sofía Natasha Herrera, coordinadora del área de Gestión, licenciada en Administración (UBA), egresada del Programa Amarty Sean y Facundo Matías Herrera, coordinador área Civil y Diseño, arquitecto, profesor y maestro Mayor de Obra. Desde el lugar se ofrece capacitación para docentes, directivos e inspectores. Además hay asesoramiento en el marco de la educación. En el área de la Construcción, brindan ayuda e información para todo tipo de proyecto y cursos especializados. En la actualidad hay talleres y seminarios que se distribuyen en turnos de mañana y tarde y son dictados por profesores especializados. Entre los talleres está el de Escultura Fantástica con la profesora Anabella Simonelli, Taller de Huerta a cargo del profesor Luis Millan, Taller de Apoyo Universitario con el profesor Carlos Aguirre, el taller de Ciencias Sociales e Historia que dicta el profesor Juan Mauro. Hay un curso de Autocad a cargo del ingeniero Juan Manuel Herrera y el curso de Corel Draw que dicta el profesor Darío Nicolás Cardade. Por último se dicta un Seminario de Masoterapia a cargo de la profesora Linda Eleonora Capurro Díaz. El lugar se adecua al momento social que se vive. "No se cobra inscripción, no hay matrícula. Se cobra mensualmente. Queremos que la gente venga a aprender, lo del dinero lo vemos aparte. Queremos que se conozca y los vecinos sepan más de lo que saben". Se arman niveles de acuerdo a la edad, no hay tope. "Es una ciudad muy industrial, hay poca difusión de lo que es cultura y educación. Nos parecía bueno como propuesta, de crear un futuro instituto que brinde posibilidad, que la gente de Campana y alrededores pueda perfeccionarse en distintas disciplinas y gustos", detalla Herrera quien es el profesor de dibujo y comenta que durante su curso la idea es expresarse, tener un conocimiento inicial de perspectivas, sombras, colores, posiciones y figuras humana. Las redes sociales son otro medio de comunicación para obtener información su página de Facebook: Crear Mañana – Consultora. O a través de Email: infoconsultoracm@gmail.com

La profesora Anabella Simonelli comentando sobre su taller de Escultura fantástica





Equipo de profesores de crear mañana



"Crear Mañana", un poco más que asesoramiento

