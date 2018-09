Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 08/sep/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 08/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MEJORÓ BOLSONARO: El candidato presidencial brasileño víctima de una puñalada fue trasladado.- DOCENTES UNIVERSITARIOS: la mayoría de los sindicatos decidió aceptar la oferta salarial del Gobierno.- DÓLAR, A LA BAJA: cotizó con tendencia negativa por tercer día consecutivo.- "LENTO Y DOLOROSO": Luis Caputo admitió que salir de la recesión económica "será un proceso lento y doloroso".- LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE: el Gobierno nacional le traspasará en 2019 a las provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar el transporte público.- MURIÓ FABIÁN TOMASI: su deteriorado estado de salud fue a causa de prolongadas exposiciones a los agrotóxicos que solía manipular.- DOCENTES UNIVERSITARIOS La mayoría de los sindicatos de docentes universitarios decidió aceptar la oferta salarial del Gobierno de entre el 24 y 26%, según el cargo, para octubre próximo, por lo cual se firmó el acuerdo que destrabará el extenso conflicto que mantenía paralizadas las universidades públicas del país. No obstante, el regreso a las clases podría verse afectado debido a que la CONADU Histórica no aceptó la propuesta, aunque los otros cinco gremios del sector sí lo hizo, según anunció el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, en una conferencia de prensa. "Acabamos de firmar la discusión salarial de docentes universitarios con los gremios que estuvieron presentes, excepto la Conadu Histórica", sostuvo el ministro tras la reunión paritaria realizada en el Palacio Pizzurno. DÓLAR, A LA BAJA El dólar cotizó este viernes con tendencia negativa por tercer día consecutivo y finalizó la última jornada de la semana a $37,81 para la venta ante una menor demanda en medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó a $36,06 para la punta compradora y $37,81 para la vendedora. Así, el dólar terminó la semana con un leve retroceso de 18 centavos tras dispararse el martes por encima de los 40 pesos. "LENTO Y DOLOROSO" El presidente del Banco Central, Luis Caputo, admitió que salir de la recesión económica "será un proceso lento y doloroso", y a la vez estimó que la cotización del dólar "está yendo a un nivel de tranquilidad". Además, el funcionario consideró que la Argentina logrará sellar un nuevo acuerdo con el FMI, ya que en ese organismo "hay gente muy buena y súper razonable" que entiende los problemas por los que atraviesa el país. En tanto, el Presidente Mauricio Macri señaló ayer: "Vamos a poner la economía en marcha de vuelta". Y sostuvo el presupuesto 2019 acordado con las provincias, más el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), brindarán "tranquilidad" tanto al país como a su gestión. LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE El Gobierno nacional le traspasará en 2019 a las provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar el autotransporte público de pasajeros local por unos 60.630 millones de pesos, lo que podría determinar fuertes aumentos en las tarifas. Según datos del ministerio de Transporte de la Nación, el Estado financia el 60 por ciento del boleto de colectivo en promedio en el país. MURIÓ FABIÁN TOMASI El ex fumigador Fabián Tomasi murió este viernes por la mañana en la localidad entrerriana de Basavilbaso, de donde era oriundo, tras una nueva internación producto de su deteriorado estado de salud a causa de prolongadas exposiciones a los agrotóxicos que solía manipular. Tomasi se había constituido en un ejemplo de los daños gravísimos que los agroquímicos pueden producir a los seres humanos. La historia de este ex banderillero, que utilizaba glifosato en los campos en donde trabajaba, había dado la vuelta al mundo, especialmente, de la mano del fotógrafo Pablo Piovano. MEJORÓ BOLSONARO El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, herido gravemente por una puñalada el jueves, fue trasladado ayer desde Juiz de Fora a San Pablo, informó una portavoz del hospital de esa localidad de Minas Gerais.



