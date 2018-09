Inicialmente, el partido iba a disputarse el lunes; después se pasó al sábado; y el jueves fue modificado otra vez para el domingo. Será en cancha de Juventud Unida. Idas y vueltas. Y más vueltas. La programación de la segunda fecha de la Primera D volvió a evidenciar las dificultades que encuentra la divisional más pequeña del Ascenso para poder pautar con claridad los encuentros correspondientes a cada jornada. Y esta vez lo sufrió Puerto Nuevo, que arrancó la semana pensando que frente a Central Ballester iba a jugar el lunes 10. Sin embargo, eso cambió después, dado que el cotejo fue anunciado para el sábado 8. Sin embargo, el jueves fue modificado otra vez y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el encuentro finalmente se disputará mañana domingo a las 11 de la mañana con arbitraje de Edgardo Kopanchuk en cancha de Juventud Unida, donde el Canalla hará de local a lo largo de la temporada. Así, entre un cambio y el otro, y el otro, es muy difícil hallar la información correcta para los simpatizantes. Si hasta la web oficial de AFA tenía mal asignado el encuentro. Más allá de estas idas y vueltas, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina continuó trabajando con normalidad durante la semana (hoy realizará su último entrenamiento) y ya tiene definido que le dará continuidad a la formación presentada contra Atlas, demostrando su conformidad con el rendimiento que ofrecieron los titulares en el empate 1-1 del debut del pasado sábado. Sin embargo, hasta ayer mantenían una duda por una sobrecarga que arrastra el arquero Leandro Bonet. En caso de no estar en condiciones, su lugar será ocupado por Rodrigo Ponce De León, titular y capitán la temporada pasada. Así, la alineación de Puerto Nuevo para enfrentar mañana a Central Ballester sería con: Bonet o Ponce De León; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Oscar Peñalba y Kevin Redondo; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. La segunda fecha de este campeonato de Primera D comenzará esta tarde en Pilar, donde Real Pilar recibirá a Claypole con arbitraje de Edgardo Zamora MUÑIZ EN ZÁRATE Muñiz es uno de los clubes de AFA que no posee estadio propio actualmente y deambula por la Primera D alquilando canchas de otros equipos. El Rayo Rojo pasó por diversos escenarios y ahora sumará uno nuevo para esta temporada 2018/19: Belgrano de Zárate, que a partir de una alianza con Muñiz, será la sede para las localías del conjunto de San Miguel. Así, este lunes se disputará el primer encuentro de esta experiencia en el "Luis Vallejos", cuando el Rayo Rojo reciba allí la visita de Juventud Unida.

LOS JUGADORES DE PUERTO NUEVO, TRABAJANDO AYER BAJO LAS ÓRDENES DEL PROFE GASTÓN DE ARMAS. PRIMERA D – FECHA 2 SÁBADO - 15.30 horas: Real Pilar vs Claypole / Edgardo Zamora DOMINGO - 11.00 horas: Central Ballester vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Argentino (R) / Juan Pablo Loustau - 15.30 horas: Atlas vs Argentino de Merlo / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Muñiz vs Juventud Unida / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Centro Español / Alejandro Porticella - 15.30 horas: Yupanqui vs Liniers / Juan Pablo Battaglia



Primera D:

Finalmente, Puerto Nuevo jugará mañana por la mañana ante Central Ballester

