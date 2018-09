NOTICIA RELACIONADA: Fútbol 7:

El Clausura Senior En la Zona Campeonato perdieron los dos líderes, Inmobiliaria Gómez Ayerra y Lavadero Mr Wash, que igualmente mantuvieron su condición. En la Repechaje el único puntero ahora es Mirtha La Pantera. Hoy se juega una nueva jornada. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético. Y en esta última jornada, en la Zona Campeonato se dio una particularidad: perdieron los dos líderes, Inmobiliaria Gómez Ayerra y Lavadero Mr Wash, que igualmente lograron mantener su condición de punteros. En tanto, en la Zona Repechaje, Mirtha La Pantera aprovechó la derrota de Plegadoras Migueles y tras vencer a Deportivo Malbec se trepó a lo más alto de las posiciones. El resumen de la cuarta fecha de esta segunda fase es el siguiente: ZONA CAMPEONATO -Lavadero Mr. Wash 1 - Inmobiliaria Dacunda 4. Goles: Daniel Miño (LMW); Maximiliano Márquez (3) y Maximiliano Gómez (IDI). -Shalke04 3 - Anden938 2. Goles: Juan Cruz Carello, Juan Pablo Polizzi y Agustín Monteleone (S04); Franco Di Antonino e Ignacio Vázquez (AND). -La Chancleta de Neymar 1 - Interacero 0. Gol: Martín Bigi (LCN) -Humilde Team 1 - La20 2. Goles: Brian Montero (HUT); Tadeo Mc Intyre (2) (LA20). -Hierros Campana 9 - Lubricentro El Changuito 2. Goles: Stefano Donattini (4), Julián Rodríguez (3), Federico Gómez y Matías Pellini (HIE); Lucas Espíndola y Mario Velurtas (LEC). -Paso a Paso 5 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 1. Goles: Emiliano Forgione (2), Adrián Sassone, Augusto Puzzo y Federico Díaz (PAP); Enzo Godoy (IGA). -Criscar Premium 1 – Metalúrgica Gapsof 4. Goles: Emilio Boveri (CRP); Franco Otta (3) y Brian Aranda (MG). -Paliza Táctica 1 - Branca FC 4. Goles: Nicolás Bodano (PAL); Germán Romero, Matías Marchan, Rodrigo De la Canal y Alexis Pablo (BFC). POSICIONES: 1) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 9 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 9 puntos; 3) Hierros Campana, 7 puntos; 4) Inmobiliaria Dacunda, 7 puntos; 5) La 20, 7 puntos; 6) La Chancleta de Neymar, 7 puntos; 7) Paso a Paso, 6 puntos; 8) Interacero, 6 puntos; 9) Branca FC, 5 puntos; 10) Metalúrgia Gapsof, 4 puntos; 11) Anden 938, 4 puntos; 12) Criscar Premium, 3 puntos; 13) Shalke 04, 3 puntos; 14) Lubricentro El Changuito, 3 puntos; 15) Humilde Team, 2 puntos; 16) Paliza Táctica, 1 punto. PRÓXIMO FECHA. La quinta jornada de la Zona Campeonato se disputará hoy por la tarde con la siguiente programación: Criscar Premium vs. Branca FC (14.00); Interacero vs. Lavadero Mr. Wash (15.10); Hierros Campana vs. La 20 (15.10); Paliza Táctica vs. Lubricentro El Changuito (16.20); Paso a Paso vs. Metalúrgica Gapsof (17.30); Anden 938 vs. Humilde Team (17.30); Inm. Gómez Ayerra vs. La Chancleta de Neymar (18.40); Inmobiliaria Dacunda vs. Shalke 04 (19.50). ZONA REPECHAJE -Inmatel FC 2 - Gallego Automotores 2. Goles: Mario Costa y Javier Pons (INM); Joel Leiva (2) (GA). -Deportivo Malbec 2 - Mirtha La Pantera 3. Goles: Lucas Carrizo y Miguel Pujol (DEM); Jonathan Pittari (2) y Walter Bertoli Barsotti (MLP). -Actis Seguros 3 - LAD 4. Goles: Juan Miguel Savastano (2) y Sergio Loyola (ACS); Elías Bencich (3) y Nicolás Bordenave (LAD). -La Unión 1 - Saca-Chispa FC 2. Goles: Rodrigo Barraza (LAU); Rodrigo Bernachea y Hugo Espíndola (SCFC). -CYL 3 - Rocamora FC 3. Goles: Cristián Sica (2) y Enzo Roldán (CYL); Facundo Cremon (2) y Fernando Brito (RFC). -Bolskaya 0 - OLC Combustibles 2. Goles: Matías Casazza -2- (OLC) -Plegadoras Migueles 1 - Carnicería Belén 3. Goles: Daniel Batalla (PLE); Leandro Lapalma, Diego Scoccia y Diego Barrios (CAB) -Rossi Producciones 0 - Amigos de Ronaldo 3. Goles: Francisco Santini (2) y Cruz Montoya (ADR). -LAD 4 - OLC Combustibles 2. Goles: Nicolás Bordenave (3) y Elías Bencich (LAD); Julián Tejerina y Matías Casazza (OLC). (Partido pendiente de la primera fecha) POSICIONES: 1) Mirtha La Pantera, 10 puntos; 2) Carnicería Belén, 9 puntos; 3) Saca-Chispa FC, 9 puntos; 4) Amigos de Ronaldo, 9 puntos; 5) OLC Combustibles, 9 puntos; 6) Plegadoras Migueles, 9 puntos; 7) LAD, 9 puntos; 8) Gallego Automotores, 8 puntos; 9) CYL, 5 puntos; 10) Inmatel FC, 4 puntos; 11) Deportivo Malbec, 3 puntos; 12) Rocamora FC, 2 puntos; 13) Rossi Producciones, 1 punto; 14) La Unión, 1 punto; 15) Bolskaya, sin puntos; 16) Actis Seguros, sin puntos. PRÓXIMA FECHA. La quinta jornada de la Zona Repechaje se jugará esta tarde con la siguiente programación: OLC Combustibles vs. Rossi Producciones (14.00); Deportivo Malbec vs. Gallego Automotores (15.10); Amigos de Ronaldo vs. Inmatel FC (16.20); Rocamora FC vs. Bolskaya (16.20); CYL vs. Saca-Chispa FC (17.30); LAD vs. La Unión (18.40); Plegadoras Migueles vs. Actis Seguros (18.40); Mirtha La Pantera vs. Carnicería Belén (19.50). GOLEADORES: 1) Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda) 20 goles; 2) Facundo Cremon (Rocamora FC), Tomás Gatti (Interacero) y Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 19 goles; 5) Diego Barrios (Carnicería Belén) y Julián Rodríguez (Hierros Campana), 18 goles; 7) Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 17 goles; 8) Agustín Monteleone (Shalke 04), 15 goles.

