La prueba es mañana. La largada de los 15K Aniversario será a las 9.30 horas en el Campito de Siderca. En tanto, a las 10 partirán los corredores de los 3 y 10K. El cierre estará a cargo de la banda Agapornis. Habrá cortes de calles programados. La ciudad se prepara para vivir este domingo la 15ª edición de la 10K Tenaris, la carrera solidaria ya agotó todos los cupos y espera un total de 6.500 corredores. Bajo el lema "Poné a prueba tu voluntad", la competición tendrá pruebas de 3, 10 y 15 kilómetros y un espectacular show de cierre con la presentación de Agapornis. Habrá estacionamiento habilitado para la 10K Tenaris en el predio contiguo a la TenarisUniversity Residence. Los inscriptos podrán retirar sus remeras y chips el día de la carrera de 7 a 9 en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri. La prueba 15K Aniversario comenzará a las 9.30, mientras que a las 10 está previsto el inicio de las pruebas de 3 y 10K. Ese día también se estarán recibiendo alimentos no perecederos para cuatro instituciones beneficiarias, dos entidades de bien público de la ciudad de Campana: el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes y Honrar la Vida, y dos comedores de Zárate: Malvicino y Proyecto Ruge. Además del podio para los corredores que lleguen en los primeros lugares, habrá premio para aquella escuela con la mayor cantidad de alumnos participantes. Por eso, es importante que se registren en el stand correspondiente. Como todos los años, la organización de la 10K Tenaris incluye la logística integral recomendada para este tipo de competencias, tales como actividades supervisadas de precalentamiento, baños químicos, señalética profesional y puntos de hidratación en el recorrido, reloj de meta y apuntadores oficiales. Habrá seguridad y unidades de emergencias dispuestas en puntos claves de los diferentes recorridos. Tras la premiación, la banda Agapornis estará encargada del cierre de la décimo quinta edición de una carrera que promete ser inolvidable. Tips para corredores: descansar bien, tener una alimentación balanceada y no comer demasiado la noche anterior, desayunar liviano dos horas antes del comienzo de la carrera, no estrenar calzado el día de la competencia, una muy buena entrada en calor y recordar que el tiempo lo marca cada uno, no hay que exigirse de más.

MAÑANA, LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE POBLARÁN DE CORREDORES. Corte de calles Para garantizar la seguridad de los corredores, las calles que conforman los diferentes circuitos de la 10K Tenaris se cerrarán al tránsito. El vallado preventivo en los alrededores del Campito de Siderca comenzará a las 6 de la mañana. En tanto, el resto de las calles afectadas al recorrido de la carrera serán cerradas previo a la primer largada (9:30 horas) y se irán habilitando tras el paso de todos los corredores. Las calles que forman parte de los circuitos son: Luis Costa, Verdi, Sáenz Peña, Balcarce, Av. Mitre, Berutti, Castilla, Bvard. Dellepiane, Av. Varela, Avenida Ameghino, Arenales, Bvard. Sarmiento y Av. Rocca.





¡Este año nuestra carrera #Tenaris10k cumple 15 años y lo festejamos a lo grande! Sumamos la categoría 15k con una vuelta por la planta. Inscribite enhttps://t.co/W5F5TC2n7k pic.twitter.com/PCxvhkbEAP — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 15 de agosto de 2018 #10KTenaris ‍♀️‍♂️Tips para corredores: descansá bien. No comas mucho la noche anterior. ☕ Desayuná liviano. ‍♀️ Seguí tu propio ritmo durante la carrera, el tiempo lo marcás vos. ¡Nos vemos mañana! pic.twitter.com/dTQhuBdxWg — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 8 de septiembre de 2018 #10KTenaris ¡Info importante para mañana! Retiro de remeras: de 7 a 9h. No te olvides de llevar un alimento no perecedero. ☀️ No se suspende por lluvia. ¡Los esperamos! pic.twitter.com/iVOSJzXSuW — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 8 de septiembre de 2018

Todo listo para una nueva edición de los 10K Tenaris

