Acumula cuatro triunfos en cuatro presentaciones en el Grupo Ascenso de la Tercera División de la URBA. Y hoy enfrenta un duelo clave como local antes de quedar libre el próximo fin de semana. Por la quinta fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde desde las 15 horas la visita de San Marcos, en un partido que se jugará en la cancha de Chiclana y Luis Costa. El Tricolor acumula cuatro triunfos en cuatro presentaciones en esta segunda fase y de esa manera se encuentra en la segunda posición con 16 puntos, tres menos que el líder Del Sur Rugby (19). Es que el CCC, a pesar de su racha de victorias, todavía no ha podido sumar punto bonus en ninguna de sus cuatro presentaciones, a diferencia del puntero, que ya ha cosechado tres. En la fecha pasada, el equipo dirigido por César Gigena derrotó 15-7 como visitante a Virreyes y estiró a cuatro su racha de triunfos, después de haber superado anteriormente a Mercedes, Los Pinos y Beromama. Y ahora enfrenta un desafío importante, dado que en la próxima fecha quedará libre e intentará llegar a ese momento con la mayor cantidad de puntos para no perder terreno en la tabla. Por su parte, San Marcos quedó libre el pasado sábado, por lo que arriba a este cotejo tras tres semanas sin competencias (el torneo tuvo dos semanas de parate entre la tercera y cuarta fecha). En su debut en esta segunda fase, San Marcos perdió con Los Pinos, pero luego le ganó a Beromama y Virreyes y así reúne 10 unidades y se ubica en la quinta posición. La quinta jornada de este Grupo Ascenso de Tercera División se disputará esta tarde y además del encuentro del CCC tendrá los siguientes partidos: San José vs Mercedes Rugby, Atlético San Andrés vs Los Pinos; Sociedad Hebraica vs Beromama; y Del Sur Rugby vs Virreyes. Libre: Tiro Federal de Baradero.

EL TRICOLOR SE PRESENTARÁ ESTA TARDE COMO LOCAL EN BUSCA DE SU QUINTA VICTORIA CONSECUTIVA.



Rugby:

Ciudad recibe a San Marcos buscando una nueva victoria

