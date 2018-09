Por la quinta fecha de la Reubicación E/F, buscan su tercera victoria para seguir prendidas en la parte alta de la tabla. Por la quinta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat Club enfrentará esta tarde como visitante a Universitario de La Plata "C" en la localidad de Manuel Gonnet. Se trata de un "viejo conocido" para las dirigidas por Adrián Zottola: Universitario fue el rival con el que peleó palmo a palmo la punta de la tabla de posiciones en la primera fase de la temporada en la Primera F y es un equipo que conoce desde las épocas de césped natural. Así, este duelo tiene un antecedente reciente: el partido que disputaron el pasado 16 de junio en el marco de 11ª fecha de la Zona 4 de la Primera F. Fue el partido más vibrante e intenso de todo el primer semestre del año: Universitario estaba puntero e invicto; no le permitía al CBC acortar distancias e incluso comenzó ganando; pero las Celestes corrieron, metieron y dejaron todo para conseguir un triunfo 3-2 que fue el trampolín para agarrar la punta de la F4 y no soltarla más. Ahora, en este arranque de la Zona 2 de la Reubicación E/F, las chicas del CBC comenzaron con dos victorias, un empate y una derrota y con 7 puntos se ubican en la tercera posición por detrás de los líderes SIC "D" y Camioneros, que tienen 10 unidades. En cambio, Universitario no arrancó bien esta segunda fase, con 3 derrotas y sólo una victoria en cuatro presentaciones. El resto de esta quinta fecha se completará con los siguientes encuentros: El Retiro vs. Camioneros; San Isidro Club "D" vs. Los Pinos; Belgrano Day School vs. San Martín "C"; Manuel Belgrano vs. GEBA "E"; y San Carlos vs. Club de Regatas Avellaneda ´´B´.

LA PRIMERA DAMAS DEL CBC ESTÁ PERFECTA COMO VISITANTE ESTA TEMPORADA. HOY INTENTARÁ MANTENERSE EN ESA SENDA.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club viajan a la Plata para enfrentar a Universitario "C"

