La Primera Caballeros derrotó a Defensores de Moreno y mañana recibe a Muñiz "B". En tanto, las Damas ganaron puntos por la no presentación de Municipalidad de Almirante Brown y esta tarde visitan a San Lorenzo. Los equipos Mayores del Campana Boat Club continúan con su actividad en sus respectivos campeonatos Clausura de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Los Caballeros en Sexta División, categoría en la que siguen siendo protagonistas y perfilándose para asegurar el ascenso después de haber sido campeones en el Apertura. Mientras que las Damas compiten en Cuarta División, donde intentan remontar un comienzo difícil de cuatro derrotas en fila. LOS MAYORES Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Sexta División, la Primera Caballeros del Campana Boat Club sacó adelante un partido muy duro como visitante frente a Defensores de Moreno. Con buen rendimiento de la defensa y efectividad en ataque, los dirigidos por Eduardo Godoy se impusieron 25-16 contra un rival que recuperó jugadores respecto al Apertura. Franco Parrilla y Leonel Dente, con 6 goles cada uno, fueron los máximos anotadores del conjunto de nuestra ciudad, que también sumó por intermedio de Augusto Di Palma (4), Luciano Díaz (3), Pablo Bogado (2), David Piaggio (2), Oscar Sluzar (1) y Gonzalo Comínguez (1). De esta manera, los Mayores del CBC mejoraron su campaña en este Clausura a tres victorias y apenas una derrota (la única que sufrieron en la temporada), suman 10 unidades y se ubican a un punto de los líderes, Auxiliar Merlo "B" y Universidad de Luján "C", que tienen 11. El próximo compromiso del equipo Celeste será mañana domingo, cuando enfrente a Muñiz "B" por la quinta fecha de este Clausura en un partido que se disputará a partir de las 20 horas en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. RESULTADOS FECHA 4: Muñiz "B" 27-22 Temperley; Defensores de Moreno 16-25 Campana Boat Club; Banfield "B" 23-31 Universidad de Luján "C"; Auxiliar Merlo "B" 30-12 Instituto San Pablo Wilde; Municipalidad de Lomas de Zamora 22-27 Bomberos de La Matanza. POSICIONES: 1) Auxiliar Merlo "B", 11 puntos; 2) Universidad de Luján "C", 11 puntos; 3) Campana Boat Club, 10 puntos; 4) All Boys, 9 puntos; 5) Muñiz "B", 7 puntos; 6) Bomberos de La Matanza, 6 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora, 6 puntos; 8) Defensores de Moreno, 6 puntos; 9) Banfield "B", 6 puntos; 10) Platense "B", 4 puntos; 11) Temperley, 4 puntos; 12) Instituto San Pablo Wilde, 3 puntos. FECHA 5: Temperley vs All Boys; Campana Boat Club vs Muñiz "B"; Universidad de Luján "C" vs Defensores de Moreno; Instituto San Pablo Wilde vs Banfield "B"; Bomberos de La Matanza vs Auxiliar Merlo "B". Quedan libres: Municipalidad de Lomas de Zamora y Platense "B". LAS MAYORES La Primera Damas del Boat Club también sumó de a tres el pasado fin de semana, aunque no tuvo acción, dado que Municipalidad de Almirante Brown no se presentó por la cuarta fecha del Clausura de Cuarta División y le cedió los puntos a las Celestes, que de esta manera lograron su primera victoria en este certamen. El próximo compromiso de las Mayores del CBC será esta tarde cuando se presenten como visitantes frente a San Lorenzo, buscando engrosar su cosecha de puntos en este Clausura. RESULTADOS FECHA 4: Campana Boat Club 2-0 Municipalidad de Almirante Brown; CEDEM de Caseros 32-20 San Lorenzo; Nuestra Señora de Luján "B" 25-12 Lamadrid; All Boys 13-24 Municipalidad de Escobar; Villa Calzada 25-18 Banfield; Municipalidad de Ensenada 26-20 Villa Modelo; Club Burzaco 25-24 Vélez Sarsfield "B". POSICIONES: 1) Villa Calzada, Municipalidad de Ensenada y CEDEM Caseros, 12 puntos; 4) Nuestra Señora de Luján "B" y Municipalidad de Escobar, 11 puntos; 6) Vélez Sarsfield "B", 10 puntos; 7) Club Burzaco, 9 puntos; 8) Campana Boat Club, 7 puntos; 9) Banfield, All Boys y San Lorenzo, 6 puntos; 12) Municipalidad de Almirante Brown, 5 puntos; 13) Villa Modelo y Lamadrid, 4 puntos. FECHA 5: San Lorenzo vs Campana Boat Club; Municipalidad de Almirante Brown vs Club Burzaco; Lamadrid vs CEDEM Caseros; Municipalida de Escobar vs Nuestra Señora de Luján "B"; Banfield vs All Boys; Villa Modelo vs Villa Calzada; y Vélez Sarsfield "B" vs Municipalidad de Ensenada.

LOS MAYORES DEL CBC VOLVERAN A JUGAR MAÑANA COMO LOCALES FRENTE A MUÑIZ EN EL CCC.





LA PRIMERA DAMAS VISITA ESTA TARDE A SAN LORENZO POR LA QUINTA FECHA DE LA CUARTA DIVISIÓN.



Handball:

Los equipos Mayores del Boat Club siguen con su actividad en el Clausura de la FEMEBAL

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: