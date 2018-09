Breves: Polideportivas

US OPEN; DEL POTRO FINALISTA: consiguió su clasificación a la final del US Open 2018.- US OPEN FEMENINO: la estadounidense Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka definirán la campeona del US Open 2018.- ELIMINATORIA MUNDIALISTA: el catamarqueño César Barrionuevo disputará un combate eliminatorio ante el cubano Yordenis Ugas.- TIRO; QUINTA EN EL MUNDIAL: La cordobesa Fernanda Russo consiguió el quinto puesto en el Mundial de Corea del Sur.- US OPEN FEMENINO La estadounidense Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka definirán hoy a la campeona del US Open 2018. En semifinales, la local superó por 6-3 y 6-0 a la letona Anastasija Sevastova y a 20 días de cumplir 37 años irá por su Grand Slam número 24. En tanto, Osaka, de apenas 19 años, dejó en el camino a la estadounidense Madison Keys por 6-2 y 6-4. ELIMINATORIA MUNDIALISTA El catamarqueño César Barrionuevo (29 años) disputará esta noche un combate eliminatorio ante el cubano Yordenis Ugas en una velada que se desarrollará en el Barclays Center de Brooklyn, Estados Unidos. En caso de ganar, el boxeador argentino tendrá la oportunidad de pelear por el Título Welter de la Comisión Mundial de Boxeo, que actualmente está vacante, pero que se definirá en el combate de fondo de la misma velada entre Danny García y Shawn Porter. TIRO: QUINTA EN EL MUNDIAL La cordobesa Fernanda Russo (18 años), quien en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 emocionó con sus lágrimas al enterarse que había sido 20ª en Tiro con apenas 16 años, consiguió ahora el quinto puesto en el Mundial de Corea del Sur en la categoría 10m Rifle de Aire Junior. US OPEN: DEL POTRO FINALISTA Juan Martín Del Potro consiguió ayer su clasificación a la final del US Open 2018 tras dejar en el camino al Nº 1 del mundo, Rafael Nadal, quien abandonó el juego tras perder los primeros dos sets, visiblemente afectado y fastidioso por un problema en la rodilla derecha. El tandilense se había impuesto por 7-6 en el primer set y por 6-2 en el segundo. Fue entonces que Nadal informó que no seguía en el partido y, de esa manera, avanzó a su segunda final en el Abierto de Estados Unidos. Hasta el momento, Del Potro suma un título de Grand Slam y lo conquistó precisamente en New York en el año 2009, después de vencer a "Rafa" en semifinales y a Roger Federer en la final. Ahora, el actual Nº 3 del mundo definirá mañana domingo el título contra el ganador del duelo que anoche sostenían el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori.



Breves: Polideportivas

