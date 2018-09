Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 08/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 08/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







BOCA AVANZÓ A OCTAVOS: con goles de Edwin Cardona y Ramón Ábila (de penal) en el segundo tiempo venció 2-0 a San Martín de Tucumán.- PASÓ ROSARIO CENTRAL: Por los 16vos de Final de la Copa Argentina superó a Talleres de Córdoba.- MARADONA, DT EN MÉXICO: fue confirmado como nuevo Director Técnico del equipo Dorados de Sinaola.- PRIMERA B METRO: la quinta fecha de la tercera categoría de Ascenso comenzará esta tarde con cuatro cotejos.- PRIMERA C: con cuatro partidos comenzó la cuarta fecha.- PASÓ ROSARIO CENTRAL Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, Rosario Central superó a Talleres de Córdoba luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario y de imponerse 5-3 en la definición por penales en un duelo que se disputó en cancha de Lanús. El próximo rival del Canalla será Almagro, en la antesala de lo que podría ser el clásico rosarino en los Cuartos de Final de la Copa Argentina, dado que el vencedor de este cruce de Octavos se enfrentará luego con el ganador del choque entre Newells y Atlético Tucumán, que se disputará hoy a las 13.15 horas en cancha de Temperley. MARADONA, DT EN MÉXICO Diego Maradona fue confirmado como nuevo Director Técnico del equipo Dorados de Sinaola, de la segunda división del fútbol mexicano. En su nuevo equipo, Maradona, que sería presentado el lunes, tendrá en su plantel a cuatro jugadores argentinos, entre los que se encuentra Jorge Córdoba, delantero que la temporada pasada jugó en Villa Dálmine. PRIMERA B METRO La quinta fecha de la tercera categoría de Ascenso comenzará esta tarde con cuatro cotejos: Deportivo Riestra vs Deportivo Español (15.30), Acassuso vs Atlanta (17.05), All Boys vs Defensores Unidos (18.00) y Estudiantes vs Comunicaciones (19.05). Los líderes del campeonato de la Primera B Metropolitana son Deportivo Riestra y UAI Urquiza, que suman 10 unidades. PRIMERA C Con cuatro partidos ayer comenzó la cuarta fecha de la Primera C. Los resultados fueron los siguientes: Leandro N. Alem 0-0 Villa San Carlos; Laferrere 1-1 Ituzaingó; Argentino (Q) 1-0 Deportivo Merlo; y Dock Sud 1-0 Sportivo Barracas. La jornada sigue hoy con: Cañuelas vs el líder Victoriano Arenas (suma 9 puntos con el campanense Tadeo MacIntyre entre sus titulares); Midland (con el delantero Germán Águila) vs Berazategui; San Martín (B) vs Central Córdoba (R); y Deportivo Armenio vs El Porvenir. BOCA AVANZÓ A OCTAVOS Con goles de Edwin Cardona y Ramón Ábila (de penal) en el segundo tiempo, Boca Juniors venció ayer 2-0 a San Martín de Tucumán en Formosa y de esa manera avanzó a los Octavos de Final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Gimnasia y Esgrima de La Plata. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, San Lorenzo de Almagro se medía por los 16vos de Final frente a Colón de Santa Fe con el delantero campanense Nicolás Blandi como titular.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: