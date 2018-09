Pedro Milla será elegido líder de la Federación petrolera

P U B L I C



El líder petrolero confirmó el viernes durante el acto de lanzamiento de su campaña a secretario general que habrá lista de unidad. El Congreso Electoral se reunirá el próximo 17 de octubre en el camping Malvinas Argentinas de nuestra ciudad. La asunción de Milla a la cabeza de un gremio nacional de tanta magnitud, será un hito para el sindicalismo de Campana. Pedro Milla anunció este viernes que la comisión directiva de la Federación Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles cerró un acuerdo para la presentación de una lista de unidad que lo llevará a él como candidato a secretario nacional, una asunción histórica para el gremialismo campanense. El líder petrolero confirmó la noticia en el acto de lanzamiento de su campaña, celebrado ante cientos de trabajadores petroleros en el salón de eventos del Club San Lorenzo. Escoltado por la primera línea de la agrupación "13 de diciembre" y ante afiliados, jubilados y familias petroleras, Milla señaló que la decisión fue por "unanimidad" y reconoció el acompañamiento de sus seguidores, sin el cual "no se pudo haber llevado a cabo" la candidatura. "Por eso digo que siempre me sentí acompañado, siempre me sentí cómodo con todos los compañeros, que realmente me hicieron dar la fuerza necesaria para seguir adelante, y lo vamos a hacer, a pesar de la situación económica que está viviendo el país, hay que poner las pelotas en defensa de los trabajadores", expresó Milla frente a un público que clamaba su nombre y cantaba cada vez que el sonidista irrumpía ese concierto de voces con la marcha peronista. "Hoy es un momento difícil el que estamos pasando todos los argentinos, y la verdad es que a lo único que aspiro es comprensión para los trabajadores: que no se equivoquen los empresarios y se aprovechen coyunturalmente, porque acá van a encontrar a otro trabajador y se la van a ver mal", aseguró el petrolero. La elección del nuevo secretario general de la Federación se producirá el próximo 17 de octubre en el camping Malvinas Argentinas de nuestra ciudad. Milla así tendrá la oportunidad de ser ungido líder de los petroleros a nivel nacional no solo en su propio pago sino también en las instalaciones símbolo de su gestión en el gremio petrolero de Campana. Por eso, comprometió "a esta agrupación 13 de diciembre, a los jubilados, amigos y militantes a concurrir" al Congreso Electoral. "A esta militancia la quiero ahí", remarcó Milla. Para ese día, se espera la presencia de los secretarios generales de todos los sindicatos que componen la Federación. "Va a ser un momento histórico para nuestro sindicato, porque será la primera vez que el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana va a tener un secretario general a nivel nacional. Lo vamos a hacer el 17 de octubre, Día de la Lealtad, en el camping Malvinas Argentinas", subrayó con una fuerte carga emotiva por la fecha y el escenario elegidos. Milla no será el único representante del sindicato regional en estar dentro de la lista federal de unidad: Daniel Ibarra, número dos del gremio, será candidato a pro secretario gremial. En su discurso, Milla prometió darles espacio a los jubilados y también a los jóvenes petroleros, quienes tendrán -afirmó- un papel destacado en la agrupación nacional "Azul y Blanca General Perón" que creará para acompañar su gestión. El objetivo, dijo, es generar un "recambio en la juventud de los petroleros del país".

Milla prometió darles espacio a los jubilados y también a los jóvenes petroleros, quienes tendrán -afirmó- un papel destacado. #Dato Trabajadores del Gremio Petrolero alentando a Pedro Milla Candidato a Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo Gas y BIOCOMBUSTIBLES, desde Avellaneda hacia el norte y La Pampa. Lanzamiento de campaña en Club San Lorenzo de #Campana pic.twitter.com/CBihDF2f46 — (@dantrila) 7 de septiembre de 2018

Pedro Milla será elegido líder de la Federación petrolera

