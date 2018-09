Desde Cambiemos repudiaron el rechazo de la oposición al convenio con el CEAMSE

"Esperamos que tengan la madurez y responsabilidad para responder a esta problemática y no tengamos que vivir una situación poco grata con los residuos", señalaron los ediles oficialistas. También celebraron la aprobación a distintas obras. Luego de que la Justicia Federal clausurara el predio de Cóncaro -donde Campana solía depositar sus residuos sólidos urbanos- el Municipio anunció un acuerdo con el CEAMSE. Este convenio fue elevado al HCD para su convalidación, pero los bloques de la oposición lo rechazaron y los concejales de Cambiemos repudiaron su actitud. Los ediles oficialistas Carlos Cazador, Luís Gómez, Romina Buzzini y Miriam Cazenave en contacto con la prensa local consideraron como "muy acertada" la decisión del intendente Sebastián Abella y expresaron que "esperamos que la oposición tenga la madurez y responsabilidad para dar una pronta respuesta a esta problemática y no tengamos que vivir una situación poco grata con los residuos en la ciudad". Buzzini explicó que el lunes el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente del Municipio, Sergio Agostinelli explicó en comisión cada detalle de cómo se aplicaría esta medida y respondió preguntas de los concejales de todos los bloque. Al final de la reunión se firmó el despacho de comisiones, pero finalmente en el recinto no lo aprobaron. "Estamos hablando de donde depositamos la basura que todos los días recoge el camión recolector por nuestros domicilios, si esto no se resuelve rápidamente nos vamos a ver todos afectados", sostuvo la concejal que representa a la UCR. Cazenave, en tanto, aseveró que "es lamentable que tengamos que esperar quince días más para aprobar este proyecto tan importante. No puedan hacer política buscando ideas que aporten a la ciudad, solo frenan los proyectos que benefician a todos los vecinos". OBRAS Los concejales de Cambiemos también celebraron la aprobación de tres importantes obras de infraestructura gestionadas por el intendente Abella que permitirán elevar significativamente la calidad de vida de los vecinos. Uno de ellos es el proyecto para el barrio Otamendi que permitirá asfaltar alrededor de 20 cuadras, incluyendo el acceso al barrio con una inversión de 19 millones de pesos del Gobierno provincial. Mientras que también se aprobó la colocación de carpeta asfáltica en un total de 12 cuadras, en la calle Castilla desde Echeverría hasta Mosconi, entre otras, lo que beneficiará tanto a los vecinos de Las Acacias como de Villanueva. Asimismo se convalidó la construcción de una dársena en el parador "La Carmela" para que los pasajeros que viajan en Chevallier hasta Capital Federal. "la oposición solía reclamar esta obra pero en 20 años nunca lo pudieron ejecutar; y Abella en poco tiempo de gestión lo consiguió", enfatizó Gómez.

Los concejales de Cambiemos se mostraron preocupados con la problemática de los residuos.



Desde Cambiemos repudiaron el rechazo de la oposición al convenio con el CEAMSE

