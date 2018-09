PRIMERA D – FECHA 2 AYER SÁBADO - 15.30 horas: Real Pilar 1-1 Claypole / Edgardo Zamora HOY DOMINGO - 11.00 horas: Central Ballester vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Argentino (R) / Juan Pablo Loustau - 15.30 horas: Atlas vs Argentino de Merlo / Lucas Brumer MAÑANA LUNES - 15.30 horas: Muñiz vs Juventud Unida / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Centro Español / Alejandro Porticella - 15.30 horas: Yupanqui vs Liniers / Juan Pablo Battaglia El encuentro se disputará desde las 11 de la mañana en cancha de Juventud Unida. El arquero Leandro Bonet es duda por una sobrecarga. El resto del equipo Auriazul sería el mismo que en el debut frente a Atlas. Después de igualar frente a Atlas en su debut como local, Puerto Nuevo estará realizando hoy su segunda presentación en la temporada 2018/19 de la Primera D cuando enfrente como visitante a Central Ballester en el partido que abrirá la segunda fecha del campeonato. El encuentro, después de varios cambios de día y horario, se jugará desde las 11 horas en cancha de Juventud Unida y con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Y para el Auriazul será la oportunidad de conseguir su primera victoria del torneo después del 1-1 del debut. En esa búsqueda, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina le dará continuidad a la formación presentada contra Atlas, demostrando su conformidad con el rendimiento que ofrecieron los titulares en el debut. Sin embargo, hasta ayer mantenían una duda por una sobrecarga que arrastra el arquero Leandro Bonet. En caso de no estar en condiciones, su lugar será ocupado por Rodrigo Ponce De León. Así, la alineación de Puerto Nuevo para enfrentar a Central Ballester será: Bonet o Ponce De León; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Oscar Peñalba y Kevin Redondo; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. Por su parte, Central Ballester se presentó en el campeonato con una gran victoria como visitante, al superar 1-0 a Argentino en Rosario con gol de Nicolás De Benedetti (de cabeza anticipó un córner en el primer palo). El equipo de José León Suárez fue protagonista la temporada pasada durante más de media campaña hasta que cayó en una racha de seis derrotas en siete partidos y se alejó de la pelea por el ascenso directo. Y ahora busca recuperar ese protagonismo. Y para recibir al Portuario, el entrenador Luis Orquera repetiría la formación que presentó en Rosario y, así, Central Ballester saldría a la cancha con: Juan Pablo Ghiglione; Ezequiel Dávalos, Lucas Uñate, Iván Rojas, Alan Jiménez; Enzo Ventecol, Nicolás Pérez, Nicolás De Benedetti, Emanuel Russo; Kevin González y Diego Carrizo.





EL PLANTEL DE PUERTO NUEVO PARA ESTA TEMPORADA 2018/19 DE LA PRIMERA D, EL PASADO VIERNES, CON LA NUEVA INDUMENTARIA QUE ESTRENARÁ HOY. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 73. En 72 partidos, Puerto Nuevo ganó 24 veces, Central Ballester se impuso en 27 ocasiones y empataron en 21 oportunidades. Ambos equipos convirtieron la misma cantidad de goles: 113. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 37 partidos: Puerto ganó 13 (66 goles) y Ballester logró 8 triunfos (48 goles). Empataron 16 veces COMO LOCAL CTRAL.BALLESTER. En 35 partidos, Puerto ganó 11 veces (47 goles) y Ballester venció en 19 oportunidades (65 goles). Se registraron 5 empates. EL ULTIMO ENFRENTAMIENTO: El lunes 5 de febrero de 2018, por la 16ª fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D, Central Ballester se impuso 1-0 con gol de Sebastián Ybares, en un partido jugado en cancha de Colegiales. APOSTILLAS: Doce partidos sin ganar lleva Puerto ante Ballester, con 4 empates y 8 derrotas. La última victoria Portuaria sobre Ballester se remonta al lunes 6 de septiembre de 2010, por la 5º fecha del campeonato 2010/11 de la Primera D, cuando se impuso 1-0 como visitante con gol de Maximiliano Zerbini de penal. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Banegas (7), Orlando Sosa (6), Carlos Canale (5), Malaszuk (4), Oscar Rodríguez (4), Rubén Stella (4), Hugo Yedro (4), Damián Rivas Karlic (4) y Nicolás González (4). MÁXIMOS GOLEADORES CENTRAL BALLESTER: Erbes (4), José Farías (), Maidana (3), Mercado (3), Baldassín (3), Hernán Darío D´Andrea (3), Juan de Dios Quiroga (3), César Rodríguez (3) y Julio Monsalvo (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 2002 El sábado 9 de noviembre, por la 9ª fecha del Campeonato 2002/03 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 como visitante en un partido en el que Central Ballester hizo de local en cancha de FC Urquiza. La síntesis de ese triunfo fue la siguiente: CTRAL. BALLESTER (0): Jorge Rodríguez; Sebastián Arroyo, Luis Orquera (Lucas Feria) y Héctor Ledesma; Rodrigo Romero (Cristian Gómez), Sergio Fernández, Mauricio Recalde, Juan Scoglio y Germán Latina; Juan Chaparro y Mario Tartaglia. DT: Raúl de la Cruz Chaparro. SUPLENTES: Diego González, Luciano Moyano y Laureano Batalla. PUERTO NUEVO (1): Esteban González; Cristian Rodríguez, Maximiliano Guglielmo, Nicolás Gásperi y Federico Gásperi; Horacio Falcón (Sebastián Acuña), Pablo Villagra, Damián Rivas Karlic y Diego Rosada (Federico Portillo); Nicolás González y Orlando Sosa (Diego Podorieszach). DT: Mauricio Keidel- Fabián Gómez. SUPLENTES: Pablo Menón y Leandro Mussi. GOL: ST 13m Damián Rivas Karlic (PN). ARBITRO: Germán Bermúdez.

Primera D:

Puerto Nuevo visita hoy a Central Ballester

