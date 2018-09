La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/sep/2018 En nuestra ciudad:

Será en el Tribunal Oral Nº 2. Daniel Oyarzún está acusado de "Homicidio Simple" por el hecho ocurrido en la vecina ciudad de Zárate. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Departamental Zárate-Campana comenzará mañana el proceso de Juicio por Jurados que afrontará Daniel "Bily" Oyarzún (39), el carnicero zarateño que el 13 de septiembre de 2016 atropelló al Brian González (25), quien había robado su comercio y quien falleció horas después de ser embestido en el hospital de la vecina ciudad. Así, los tribunales de la calle Del Pino de nuestra ciudad tendrán una semana agitada, porque el caso tomó en su momento trascendencia nacional y ahora serán doce ciudadanos de nuestra región (que serán definidos mañana entre los 48 preseleccionados) en un proceso que se extenderá hasta el jueves 13, justamente el día en que se cumplen dos años del hecho. De hecho, se tomarían medidas especiales de seguridad durante las audiencias. El fiscal de instrucción, Martín Zocca, consideró de acuerdo a su investigación que Oyarzún debe ser juzgado por "homicidio simple", un delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión. "Oyarzún no tuvo intención de matar a nadie. Salió a buscar su plata y se llevó puesta la moto (donde iban los ladrones)", dijo en cambio su abogado defensor, Ricardo Izquierdo. Ese será el foco argumental desde donde intentará iluminar al jurado para evitar que el carnicero no termine en la cárcel. La defensa de Oyarzún basará su estrategia en la idea de que el acusado actuó en "legítima defensa". "Pretendo que un jurado popular me diga que el tipo no fue a matar nadie. Que actuó en legítima defensa. Que salió alocadamente sin pensar que el chorro tenía una pistola y ya le había metido dos tiros. Es un buen tipo, es un comerciante", comentó Izquierdo. El caso generó en su momento un gran revuelo, al punto que hasta el presidente Mauricio Macri reclamó que Oyarzún "debería estar con su familia, tranquilo, mientras la Justicia decide". El carnicero estuvo detenido apenas tres días y al salir de prisión aseguró que estaba "arrepentido". Desde ese momento acompañó la instrucción del caso en libertad y nunca dejó de trabajar en su local, aunque espera el juicio "nervioso y preocupado", según contó su abogado. Para la familia de Brian González, el objetivo es que el jurado entienda que hubo un crimen y que el culpable es Oyarzún. "Buscamos la verdad y llegar a la Justicia. Acá hubo un homicidio. Se vio en los videos. Denota la intención de matar y provocar el resultado de la muerte", comentó a Ernesto Gómez, el abogado que representa a los padres de González. EL HECHO Aquel mediodía de septiembre, Marcos Daniel Alteño (24) entró a robar armado a la carnicería de Oyarzún. Le apuntó a la cuñada del comerciante, que también trabaja allí y le pidió el dinero. Según las víctimas del asalto, el ladrón se llevó unos $5.000 destinados a pagar a un proveedor de pollos y antes de dejar el lugar disparó dos veces dentro del local. Luego salió y se subió a la moto, donde lo esperaba Brian González. Casi inmediatamente, detrás apareció Oyarzún y comenzó la persecución. A unos 300 metros del lugar del robo, sobre la avenida Antártida Argentina, el carnicero impactó con su auto contra la moto. Alteño, que durante la huida disparaba contra el auto del carnicero, saltó de la moto y salió corriendo. Tras estar tres meses prófugo, se entregó y fue condenado a seis años y medio de prisión en un juicio abreviado. Pero González quedó atrapado entre la trompa del coche y el poste de un semáforo. En esas circunstancias, varios vecinos del lugar y el propio carnicero le dieron una paliza. El motociclista fue trasladado a un hospital, donde luego murió.

El carnicero Daniel Oyarzún que persiguió y mató a un ladrón en septiembre de 2016 enfrentara ahora a un jurado popular (Foto Maximiliano Failla)



Mañana comienza el Juicio por Jurados al carnicero que atropelló y mató a un ladrón

