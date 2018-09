Los docentes bonaerenses paran miércoles y jueves

De esta manera, la semana que viene sólo habrá clases lunes y viernes, dado que el martes es el Día del Maestro. Los gremios agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmaron un paro de actividades para el miércoles 12 y el jueves 13 de septiembre como medida de protesta y profundización del plan de lucha "contra el ajuste del Gobierno en el sistema educativo". De esta manera, semana que comienza mañana sólo tendrá dos días de clases en la Provincia de Buenos Aires: lunes y viernes, dado que el martes se celebra el Día del Maestro. Además del cese de actividades, habrá una marcha hacia el Congreso, en el marco del paro nacional que CTERA había lanzado para el jueves por cuestiones surgidas en el Presupuesto 2019. Ese nuevo paro y la marcha será bajo la consigna "La educación pública está en peligro" y reclamarán por "defensa del salario; condiciones dignas para enseñar y aprender; la continuidad del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y del Fondo Compensador; y mayor presupuesto para Educación". "Vamos a confluir diversos sectores de la educación, como docentes de escuelas, universitarios, investigadores, diversos representantes del sistema educativo, para decirle ´basta´ al Gobierno. Basta de este ajuste al sistema educativo", señaló Roberto Baradel, titular de Suteba. Así, en la semana del Maestro, los docentes sostienen que no hay nada para festejar y también exigen justicia por Sandra y Rubén fallecidos por la tragedia de la Escuela n°49 de Moreno. Hasta ahora se completaron 16 días de huelga, convocadas por gremios nacionales y provinciales, y para recuperar esos días perdidos y llegar a los 189 que marca el calendario vigente, el ciclo lectivo debería extenderse hasta mediados de enero. Con estas dos jornadas, la cuenta llega a 18, sin contar medidas de alcance nacional (de CGT y CTA) que seguramente tendrán la adhesión de alguno o varios de los sindicatos bonaerenses. Al Gobierno de la provincia de Buenos Aires los docentes le exigen que declare "de manera urgente" la emergencia edilicia provincial, y que garantice el derecho a la educación con escuelas seguras para alumnos, docentes y auxiliares. Por otra parte, los gremios bonaerenses rechazan el congelamiento salarial, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro de los salarios de los jubilados/as, las irregularidades en las liquidaciones salariales y no saber cómo y cuándo cobran el salario. Por eso, también reclaman por el urgente aumento salarial que implique consolidación del salario. Entre los puntos de reclamo también resaltan el cese de persecuciones a directivos y docentes, la nulidad de los sumarios legales e ilegítimos, y que IOMA termine con los aumentos de las prestaciones que impactan en el poder adquisitivo de los afiliados. "Si no se resuelven las demandas planteadas y se sigue agudizando el impacto de la política económica y el ajuste, deteriorando el salario docente y la Educación Pública, el FUDB define la profundización de las acciones con estatales y con el conjunto de los Trabajadores", comunicaron.



Los docentes bonaerenses paran miércoles y jueves

